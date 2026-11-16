هاوينشتاين لـ سانا: مكافحة خطاب الكراهية ركيزة لتعزيز التماسك وبناء ‌‏السلام في سوريا

دمشق-سانا‏

أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا ميلاني ‌‏هاوينشتاين أن مكافحة خطاب الكراهية والتصدي للمعلومات المضلِّلة ‌‏يشكّلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز التماسك الاجتماعي ودعم جهود التعافي ‌‏وإعادة الإعمار في سوريا.‏

وأشارت هاوينشتاين في مقابلة صحفية مع سانا اليوم الإثنين، إلى أن تعاون ‌‏البرنامج مع الشركاء السوريين لإطلاق حملة “الكلمة تبني” يأتي تأكيداً لدور ‌‏الكلمة في تعزيز التقارب بين الناس وتوحيد المجتمع، أو التسبب في الانقسام ‌‏والتباعد.‏

وأضافت أن البرنامج عمل بالتعاون مع وزارة الإعلام على إنشاء وحدة ‌‏لمكافحة خطاب الكراهية والتصدي للمعلومات المضللة، إلى جانب العمل مع ‏نحو ‌‏800 من الخبرات الصحفية، لتدريب نحو 775 صحفياً في المحافظات ‌‏السورية، بالتعاون مع الأكاديمية السورية للإعلام، بهدف تزويدهم بالأدوات ‌‏اللازمة لممارسة الصحافة المسؤولة.‏

‏ وعي مجتمعي متزايد بخطاب الكراهية ‏

أوضحت هاوينشتاين أن البرنامج بدأ بقياس مستوى وعي السوريين بخطاب ‌‏الكراهية والمعلومات المضلِّلة، وأظهرت نتائج استطلاع أُجري أن أكثر من ‌‏‌‏90 بالمئة من السوريين يعرفون ماهية خطاب الكراهية والمعلومات ‌‏المضلِّلة، ويدركون أن هذه القضية تمثّل مشكلة حقيقية، معتبرة أن ذلك يعكس ‌‏وجود وعي بالمشكلة، ويتيح العمل على تغيير السلوكيات.‏

ولفتت إلى أن البرنامج كان يستهدف نشر 20 مادة صحفية، لكنه نجح في ‌‏نشر أكثر من 70 مادة تتناول هذه القضايا، كما حققت الحملات التوعوية ‌‏أكثر من 20 مليون ظهور إعلامي، متجاوزة بذلك التوقعات المحدَّدة بدرجة ‌‏كبيرة.‏

وأضافت أن البرنامج ينقل إلى سوريا خبراته المكتسبة من العمل في أكثر ‌‏من 170 دولة، ويركز على بناء هياكل وطنية، وهو النهج الذي اتبعه في ‌‏هذه الحملة، مع مواصلة الجهود والبناء على ما تحقق.‏

شراكة مستمرة لمواجهة خطاب الكراهية

وبيّنت هاوينشتاين أن البرنامج تجاوز حتى الآن الحدود الدنيا المحددة ‌‏لمؤشرات الأداء الرئيسة، لكن هذه الجهود لا تزال غير كافية بالنظر إلى ‌‏حجم خطاب الكراهية وطبيعة المشكلة، مشيرة إلى أنها تمثل بداية لشراكة ‌‏مع الحكومة السورية، إلى جانب التعاون مع جهات أخرى تعمل على مكافحة ‌‏خطاب الكراهية والمعلومات المضلِّلة، وهي مشكلة تؤثر في جميع دول ‌‏العالم.‏

وتستند هذه الجهود وفقاً لـ هاوينشتاين إلى مدوَّنة السلوك المهني للإعلام التي ‌‏أصدرتها وزارة الإعلام، كما عمل البرنامج على إطلاق حملة لنشر مبادئها ‌‏على نطاق أوسع بين الجمهور، عبر وسائل التواصل الاجتماعي واللوحات ‌‏الإعلانية والمؤثرين والشخصيات البارزة في مختلف أنحاء سوريا، للتأكيد ‌‏على أهمية الكلمة في البناء والمساهمة في إعادة بناء البلاد بصورة أفضل ‌‏خلال هذه المرحلة المهمة.‏

حرية التعبير واحترام التنوع

رأت هاوينشتاين أن مدوّنات السلوك تهدف إلى ضمان حرية التعبير، ووضع ‌‏قواعد للتواصل القائم على الاحترام، وضمان عدم التمييز ضد أي فئة من ‌‏فئات المجتمع، ولا سيما النساء، موضحة أن التجارب في مختلف أنحاء ‌‏العالم أظهرت أن حملات التضليل وخطاب الكراهية تؤثر بصورة غير ‌‏متناسبة في النساء في العديد من البلدان، وليس في سوريا وحدها.‏

وأوضحت أن حملة “الكلمة تبني” جاءت من هذا المنطلق، وتحمل تعبيراً ‌‏سورياً جرى اختياره بالتعاون مع جميع الأطراف المشاركة في تصميم ‌‏الحملة، لضمان مواءمته مع السياق السوري.‏

وذكرت أن الحملة تتناول القضايا والموضوعات ذات الأهمية الخاصة ‌‏لسوريا في المرحلة الراهنة، ومنها بناء السلام، وتقريب الناس من بعضهم، ‌‏وتعزيز التماسك الاجتماعي، وتجنب التشرذم والانقسام داخل المجتمع، مبينة ‌‏أن هذه القضية تمثل أولوية حكومية، إذ طلبت الحكومة التعاون في هذا ‌‏المجال، إدراكاً منها لأهمية معالجته لتحقيق تعافٍ شامل لجميع السوريين.‏

وفي سياق متصل، أشارت هاوينشتاين إلى أن حملة “الكلمة تبني” ذُكرت أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة من المندوب الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي، الذي أكد أن مواجهة خطاب الكراهية والمعلومات المضلِّلة لا تعني تقييد حرية التعبير، بل تعزيز التعبير المسؤول وترسيخ ثقافة التحقق من المعلومات.

إعادة الإعمار تبدأ ببناء الإنسان والمجتمع

وقالت هاوينشتاين: إن سوريا تمر بمرحلة تعافٍ وإعادة إعمار، وإن عمل ‌‏برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لا يقتصر على إعادة بناء البنية التحتية، ‌‏موضحة أن التجارب الدولية وأفضل الممارسات التي اكتسبها البرنامج من ‌‏عمله في العديد من البلدان الخارجة من النزاعات أظهرت أن إعادة الإعمار ‌‏لا تقتصر على بناء البنية التحتية والمدارس والطرق، على الرغم من ‌‏أهميتها، بل تتطلب أيضاً إعادة بناء المجتمعات والعلاقات بين أفرادها.‏

ويأتي إطلاق حملة “الكلمة تبني” ضمن مشروع “تعزيز القدرات الوطنية ‌‏الإعلامية ‏لمواجهة خطاب الكراهية ‏وبناء السلام ‌‏في سوريا” الذي استمر ستة ‌‏أشهر، ‏ونفذت خلاله وزارة الإعلام والأكاديمية السورية للإعلام، بالشراكة ‌‏مع ‏برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 35 برنامجاً تدريبياً في عدد من ‌‏المحافظات، ‏استفاد منها أكثر من 775 متدرباً ومتدربة.‏