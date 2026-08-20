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مكافحة المخدرات تحبط تهريب 197 ألف حبة كبتاغون مخبأة داخل عصي مساحات منزلية

photo 1 2026 08 20 17 33 34 مكافحة المخدرات تحبط تهريب 197 ألف حبة كبتاغون مخبأة داخل عصي مساحات منزلية


دمشق-سانا
 
أحبطت إدارة مكافحة المخدرات محاولة تهريب شحنة كبيرة من الحبوب المخدرة كانت تستهدف إحدى دول الجوار، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لملاحقة شبكات تهريب المخدرات.
 
وأوضحت الإدارة اليوم الخميس، أن المتابعة الاستخباراتية والرصد الميداني أثمرت ‏عن كشف أسلوب تمويهي استخدمته إحدى شبكات التهريب لإخفاء المواد المخدرة، حيث عُثر عقب التفتيش والتدقيق على 197 ألف حبة من مادة “الكبتاغون” المخدرة، مخبأة داخل تجاويف عصي المساحات المنزلية.
 
وأشارت إلى استمرار التحقيقات لتحديد هوية جميع المتورطين في القضية وتتبع أطراف الشبكة، تمهيداً لإلقاء القبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء المختص.
 
وكانت الإدارة أعلنت في الخامس عشر من آب الجاري إحباط محاولة تهريب شحنة مخدرات في الريف ‏الشرقي للسويداء، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن الداخلي بالمحافظة.‏
 
يذكر أن الجهات المختصة صادرت وأتلفت خلال ‏الأشهر الماضية كميات كبيرة من المخدرات بكل ‏أنواعها والتي عمل النظام البائد على إنتاجها وترويجها ‏داخل المجتمع السوري إضافة الى تهريبها إلى دول ‏الجوار والمنطقة.‏

photo 2 2026 08 20 17 33 34 مكافحة المخدرات تحبط تهريب 197 ألف حبة كبتاغون مخبأة داخل عصي مساحات منزلية
photo 3 2026 08 20 17 33 34 مكافحة المخدرات تحبط تهريب 197 ألف حبة كبتاغون مخبأة داخل عصي مساحات منزلية
photo 4 2026 08 20 17 33 35 مكافحة المخدرات تحبط تهريب 197 ألف حبة كبتاغون مخبأة داخل عصي مساحات منزلية
photo 5 2026 08 20 17 33 35 مكافحة المخدرات تحبط تهريب 197 ألف حبة كبتاغون مخبأة داخل عصي مساحات منزلية
photo 6 2026 08 20 17 33 35 مكافحة المخدرات تحبط تهريب 197 ألف حبة كبتاغون مخبأة داخل عصي مساحات منزلية
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