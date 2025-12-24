المعايير الفنية لنقل البضائع ودورها في استدامة شبكة الطرق

أجواء تنافسية وتنظيم عال في بطولة الشطرنج للمخضرمين باللاذقية
أهالي درعا يحتفلون بالذكرى الأولى لتحرير المدينة في ساحة المسجد العمري بدرعا البلد
خيام فوق أنقاض المنازل.. واقع قرية الزرزور في ريف إدلب الجنوبي
“الضغط على النحاس” حين ينبض الفن والتراث بأنامل الفنان التشكيلي محسن خانجي
مبادرة أهلية في كللي بريف إدلب لتحسين الواقع الخدمي
