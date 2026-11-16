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ورشة عمل متخصصة تبحث دور التمويل الأصغر في التمكين الاقتصادي والتنمية

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الحرفة السورية بين القيمة التراثية والعائد الاقتصادي.. ضمن مشاركات معرض دمشق الدولي
مفوضية اللاجئين تطّلع على أعمال تأهيل مركز التنمية الريفية بريف درعا واحتياجات الوافدين
تكريم 110 طلاب من حفظة القرآن الكريم في كفرلاها بريف حمص
ركن الخط العربي والإسلامي في معرض الكتاب، حروف تنبض بذاكرة التراث والهوية
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