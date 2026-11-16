ورشة عمل متخصصة تبحث دور التمويل الأصغر في التمكين الاقتصادي والتنمية
هاوينشتاين “الكلمة تبني”حققت نجاحاً جيداً، ونعمل مع شركائنا السوريين لمكافحة خطاب الكراه
وصول البعثة الطلابية من إيطاليا بعد رحلة علمية بعنوان “قلاع حماة”
حماة تفتح أبواب ذاكرتها.. معالم المدينة الأثرية تستقطب الزوار وتنعش الحركة السياحية
محافظة دمشق تواصل إزالة السيارات المهملة من شوارع العاصمة
فرق هندسية تقيّم الأضرار في منازل بلدة حاس بريف إدلب تمهيداً لترميمها وعودة أهلها
حمص تبدأ حملة واسعة لترحيل الأنقاض من 75 موقعاً
وزارتا التربية والنقل تنظمان فعالية توعوية حول السلامة المرورية بدمشق
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