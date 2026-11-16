كالاس لـ سانا: الاتحاد الأوروبي يقترح الارتقاء بعلاقاته مع سوريا ويدعم إعادة ‏الإعمار

بروكسل-سانا
أكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس اليوم الإثنين، أن الاتحاد الأوروبي اقترح الارتقاء بمستوى علاقاته مع سوريا، انطلاقاً من إدراكه لحاجتها إلى الاستثمارات والدعم اللازمين لإعادة بناء مؤسساتها والمضي في تنفيذ الإصلاحات.
وقالت كالاس، في تصريح لمراسلة سانا على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: إن زيارتها إلى سوريا قبل شهر أتاحت لها الاطلاع على حجم الدمار الذي لحق بالبلاد.
وأضافت كالاس أن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، كما تتطلع سوريا إلى عودتهم للمساهمة في إعادة إعمارها، مشيرة إلى أن تحقيق ذلك يتطلب توافر الظروف الملائمة لعودتهم.
وأوضحت أن هناك الكثير من المجالات التي يمكن للاتحاد الأوروبي وسوريا العمل فيها معاً، مؤكدة أن استقرار سوريا يصب في مصلحة الاتحاد الأوروبي والمنطقة بأسرها.
ولفتت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية إلى أنه من الإيجابي أن سوريا تمكنت حتى الآن من البقاء خارج الصراع الدائر حالياً.
وكان الرئيس أحمد الشرع استقبل في الـ29 من أيلول الماضي كالاس وبحث معها العلاقات بين سوريا والاتحاد الأوروبي وسبل تطويرها، ومناقشة المستجدات في المنطقة، إلى جانب توسيع مجالات التعاون، ما يسهم في دعم الاستقرار وإعادة الإعمار والتنمية في سوريا.