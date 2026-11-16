كالاس لـ سانا: الاتحاد الأوروبي يقترح الارتقاء بعلاقاته مع سوريا ويدعم إعادة ‏الإعمار

بروكسل-سانا‏

أكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ‌‏اليوم الإثنين، أن الاتحاد الأوروبي اقترح الارتقاء بمستوى علاقاته مع سوريا، ‌‏انطلاقاً من إدراكه لحاجتها إلى الاستثمارات والدعم اللازمين لإعادة بناء مؤسساتها ‌‏والمضي في تنفيذ الإصلاحات.‏

وقالت كالاس، في تصريح لمراسلة سانا على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد ‌‏الأوروبي في بروكسل: إن زيارتها إلى سوريا قبل شهر أتاحت لها الاطلاع على حجم ‌‏الدمار الذي لحق بالبلاد.‏

وأضافت كالاس أن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، ‌‏كما تتطلع سوريا إلى عودتهم للمساهمة في إعادة إعمارها، مشيرة إلى أن تحقيق ذلك ‌‏يتطلب توافر الظروف الملائمة لعودتهم.‏

وأوضحت أن هناك الكثير من المجالات التي يمكن للاتحاد الأوروبي وسوريا العمل ‌‏فيها معاً، مؤكدة أن استقرار سوريا يصب في مصلحة الاتحاد الأوروبي والمنطقة ‌‏بأسرها.‏

ولفتت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ‏إلى أنه من ‌‏الإيجابي أن سوريا تمكنت حتى الآن من البقاء خارج الصراع الدائر حالياً.‏

وكان الرئيس أحمد الشرع استقبل في الـ29 من أيلول الماضي كالاس وبحث معها ‏العلاقات بين ‌‏سوريا والاتحاد الأوروبي وسبل تطويرها، ‏ومناقشة المستجدات في ‏المنطقة، إلى ‌‏جانب توسيع مجالات التعاون، ما يسهم في دعم الاستقرار ‏وإعادة ‏الإعمار والتنمية ‌‏في سوريا.‏