وزير الصحة يفتتحُ مشفى منبج الجديد وعدداً من المراكز الصحية بريف حلب

حلب-سانا

افتتح وزير الصحة مصعب العلي اليوم الأحد، مشفى منبج الجديد في ريف حلب الشرقي، بحضور محافظ حلب عزام الغريب، وعدد من المعنيين بالقطاع الصحي.

وأوضح وزير الصحة في تصريح لمراسل سانا، أن افتتاح المشفى يشمل المرحلة الأولى من المشروع، والتي تتضمن تشغيل قسم العيادات التخصصية، وغرفتي عمليات مجهزتين بالكامل، إضافة إلى ستة أسرة للعناية المركزة، وقسمي الأشعة والمخبر، إلى جانب نحو 30 سريراً لمنامة المرضى.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية تتضمن استكمال تجهيز المشفى بعدد من الأجهزة الطبية المتقدمة، من بينها الرنين المغناطيسي والقثطرة القلبية وتفتيت الحصيات، مؤكداً أن الوزارة قررت وضع الأقسام الجاهزة بالخدمة فوراً لتلبية احتياجات الأهالي، بالتوازي مع العمل على تطوير باقي الأقسام خلال الفترة القادمة.

وبيّن الوزير العلي أن هذه الخطوات تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة التي أُطلقت في منتصف شهر كانون الأول الماضي، والتي تركز على إعادة تأهيل وترميم المنشآت الصحية ووضعها في خدمة المرضى، لافتاً إلى أنه جرى خلال الزيارة توقيع عقود لعدد من الأطباء والممرضين والفنيين بالتنسيق بين وزارة الصحة ومديرية الصحة في حلب، وبالتعاون مع محافظة حلب.

من جانبه، أوضح مسؤول منطقة منبج هاشم الشيخ، أن المشفى الجديد يشكل فرعاً للمشفى الوطني في المنطقة، ويضم في مرحلته الأولى نحو 40 سريراً، موزعة بين أقسام الإسعاف والعناية والعمليات، إضافة إلى مخبر وصيدلية، مؤكداً أن المشفى سيسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي المدينة وريفها.

بدوره، أكد مدير المنشآت الصحية في وزارة الصحة الدكتور واصل الجاسم، أن العمل سيبدأ اعتباراً من يوم غد في قسم العيادات الخارجية الذي يضم ثلاث عيادات تخصصية، إضافة إلى قسم العمليات الجراحية الذي يحتوي على ثلاث غرف عمليات، وقسم العناية المشددة المجهز بستة أسرة مزودة بأجهزة المراقبة والتنفس الاصطناعي.

وأشار الجاسم إلى أن المشفى زُوّد أيضاً بجهازي إيكو للقلب والبطن، وجهاز أشعة نقال جديد، إلى جانب جهاز الأشعة الموجود، مبيناً أن جهاز الرنين المغناطيسي سيكون جاهزاً للعمل خلال أسبوع، في حين يجري العمل على صيانة جهاز القثطرة القلبية، وجهاز تفتيت الحصيات تمهيداً لوضعهما في الخدمة.

كما افتتح الوزير مركزي “عنجارة” و”تل حاصل” بريف حلب الغربي للرعاية الصحية الأولية، بهدف تقديم خدمات طبية أساسية لأهالي البلدتين والقرى المجاورة.

وأوضح مدير الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة الدكتور محمد سالم في تصريح لمراسل سانا، أهمية افتتاح مركز عنجارة لتخديم الأهالي العائدين من المخيمات وأبناء المنطقة التي يتجاوز عدد سكانها 30 ألف نسمة، ويقدم خدمات رعاية الأمومة والطفولة والأمراض الجلدية والمزمنة وعيادة التغذية والأطفال، فيما يقدّم مركز تل حاصل الخدمات ذاتها باستثناء الأمراض الجلدية.

وبينت الدكتورة كندة سيرجية، مديرة مركز عنجارة، أنه يتم التحضير لافتتاح عيادة للأسنان، ويتم العمل على تفعيل مركز التوليد وتأمين سيارة للإسعاف وتجهيز المخبر، وأضافت: إن المركز يقدم خدمات علاجية لمرضى الليشمانيا.

وقال محمد يعقوب، مدير الأنشطة الطبية في منظمة أطباء بلا حدود بلجيكا: إنه تم رفد المركز بكل المستلزمات الطبية، وتأمين الكادر وبناء قدراته، وتقديم الحوافز لهم، إضافة إلى الأدوية العلاجية.

يأتي افتتاح المشفى والمراكز الجديدة في إطار جهود وزارة الصحة لإعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية للقطاع الصحي في مختلف المناطق، ولا سيما في ريف حلب الشرقي، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات الطبية، وتحسين جودتها.