افتتاح المعرض السنوي لذوي الإعاقة في فيروزة بحمص

حمص-سانا

افتتحت أخوية نبع المحبة لذوي الاحتياجات الخاصة في مركز مار إلياس ببلدة فيروزة بريف حمص، اليوم السبت، فعاليات معرضها السنوي بمناسبة عيد العنصرة برعاية راعي أبرشية حمص وحماة وطرطوس وتوابعها للسريان الأرثوذكس المطران مار تيموثاوس متى الخوري.

وتتضمن الفعالية، التي تقام على مدى يومين في صالة كنيسة مار إلياس بمشاركة واسعة من الأطفال والأهالي وأبناء المجتمع المحلي، معرضاً للأشغال اليدوية والمنتجات التي أنجزها المشاركون من ذوي الإعاقة، إضافة إلى معرض للمأكولات وأنشطة ترفيهية.

وأكد كاهن كنيسة مار إلياس في فيروزة الأب توما كاسوحة، أن الهدف الأساسي من النشاطات التي تنظمها الأخوية يتمثل في دمج ذوي الإعاقة بالمجتمع وتعزيز تواصلهم مع محيطهم الاجتماعي، بما يضمن مشاركتهم الفاعلة في مختلف الأنشطة المجتمعية.

وأوضح أن هدف هذه الفعاليات منح ذوي الإعاقة فرصة للتعبير عن قدراتهم ومواهبهم، إضافة إلى إدخال الفرح إلى قلوبهم وقلوب أسرهم، مشيراً إلى أن النشاط يستهدف أيضاً الأطفال من مختلف الأعمار من خلال الألعاب والبرامج الترفيهية المتنوعة.

بدوره، بيّن أمين سر لجنة الأوقاف في رعية مار إلياس بفيروزة لويس عصفور، أن مركز نبع المحبة يواصل منذ تأسيسه عام 2010 أداء رسالته الإنسانية والاجتماعية في رعاية ذوي الإعاقة وتأهيلهم، مؤكداً أن الاهتمام بهذه الفئة ودمجها في المجتمع ينعكس إيجاباً على صحتها النفسية ويعزز حضورها كأعضاء فاعلين ومنتجين في المجتمع.

من جهتها، أوضحت مسؤولة أخوية نبع المحبة لذوي الإعاقة نيروز دياب، أن فعالية عيد العنصرة تضم عدة أقسام تشمل، كرمس الألعاب، والأشغال، ومعرض المأكولات، لافتة إلى أن هذه الأنشطة تشكل مساحة تفاعل مشتركة بين أطفال المركز وأطفال البلدة، وتسهم في إبراز قدرات ومواهب الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضافت دياب: إن قسم الأشغال اليدوية يعرض منتجات من صنع المشاركين تعكس ما يمتلكونه من مهارات وإبداع، مؤكدة أهمية الدعم المعنوي والمجتمعي الذي يقدمه الأهالي والزوار للمركز وللمشاركين في مختلف الفعاليات.

وعبر عدد من الأطفال عن سعادتهم بالمشاركة في المعرض، مؤكدين أن الألعاب والأنشطة الترفيهية والأشغال اليدوية منحتهم فرصة للقاء أصدقائهم وقضاء أوقات مليئة بالفرح والتفاعل، كما ساهمت في تعزيز ثقتهم بأنفسهم وإبراز مواهبهم أمام الزوار.

يذكر أن مركز نبع المحبة هو إحدى المبادرات الاجتماعية الهادفة إلى دعم ذوي الإعاقة في بلدة فيروزة، من خلال برامج وأنشطة متنوعة تركز على التأهيل والدمج المجتمعي وتنمية المهارات، بما يعزز مشاركتهم الفاعلة في الحياة العامة.