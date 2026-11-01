انطلاق أعمال إعادة تأهيل مخبز الشدادي بريف الحسكة

الحسكة-سانا



باشر فرع المؤسسة السورية للمخابز، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، اليوم الأحد، تنفيذ أعمال إعادة تأهيل شاملة لمخبز مدينة الشدادي، بهدف تطوير بنيته التحتية وتجهيزاته الفنية، بما يسهم في تحسين العملية الإنتاجية ورفع كفاءته التشغيلية.



وأوضح مدير فرع المؤسسة السورية للمخابز، علي خليف، في تصريح لـ سانا، أن أعمال التأهيل تشمل تركيب خط إنتاج حديث وآخر احتياطي، وتجهيز خزانات للمياه ومادة المازوت، إضافة إلى تركيب البلاط والسيراميك، وتأهيل شبكات الصرف الصحي والمياه، وصيانة السقف، وإعادة تأهيل ساحة المخبز.



وأكد خليف أنه من المقرر أن تصل الطاقة الإنتاجية للمخبز، بعد انتهاء أعمال التأهيل والتحديث، إلى 10 أطنان يومياً، ما يسهم في تعزيز توفر مادة الخبز وتحسين جودة الرغيف، وتلبية احتياجات مدينة الشدادي والقرى المحيطة بها.



وكان فرع المؤسسة السورية للمخابز في محافظة الحسكة باشر خلال الشهر الماضي أعمال تأهيل وتحديث ثمانية مخابز عامة موزعة في مناطق مختلفة من المحافظة، هي مخبز الصناعة في مدينة القامشلي، ومخابز مدن الدرباسية والمالكية وعامودا، ومخبزا حيي المساكن وغويران في مدينة الحسكة، إضافة إلى مخبزي ناحيتي تل براك ومركدة بريف المحافظة، بهدف تعزيز كفاءة التشغيل وتحسين ظروف الإنتاج.