لجنة التحقيق تجتمع مع الطب الشرعي في اللاذقية لاستكمال كشف ملابسات وفاة ‏غميرة

photo 2026 08 17 18 08 21 6 لجنة التحقيق تجتمع مع الطب الشرعي في اللاذقية لاستكمال كشف ملابسات وفاة ‏غميرة

اللاذقية-سانا
 
اجتمعت اللجنة المكلّفة من وزير الداخلية، برئاسة اللواء أحمد لطوف، اليوم الإثنين مع هيئة الطب الشرعي في المشفى الجامعي باللاذقية، استكمالاً للتحقيقات في ملابسات وفاة المواطن محمد غميرة، وللوقوف على المعطيات والتقارير الطبية ذات الصلة، للوصول إلى الحقيقة الكاملة.
 
يذكر أن وزير الداخلية أنس خطاب أصدر يوم أمس الأحد أمراً إدارياً بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة الشاب غميرة وكشف الأسباب الحقيقية والظروف المحيطة بوفاته.

photo 2026 08 17 18 08 21 4 لجنة التحقيق تجتمع مع الطب الشرعي في اللاذقية لاستكمال كشف ملابسات وفاة ‏غميرة
photo 2026 08 17 18 08 21 لجنة التحقيق تجتمع مع الطب الشرعي في اللاذقية لاستكمال كشف ملابسات وفاة ‏غميرة
photo 2026 08 17 18 08 21 2 لجنة التحقيق تجتمع مع الطب الشرعي في اللاذقية لاستكمال كشف ملابسات وفاة ‏غميرة
photo 2026 08 17 18 08 21 3 لجنة التحقيق تجتمع مع الطب الشرعي في اللاذقية لاستكمال كشف ملابسات وفاة ‏غميرة
photo 2026 08 17 18 08 21 5 لجنة التحقيق تجتمع مع الطب الشرعي في اللاذقية لاستكمال كشف ملابسات وفاة ‏غميرة
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