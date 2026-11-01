إزالة حراقات نفط عشوائية في عدة مناطق بمحافظة الحسكة

الحسكة-سانا‏

أزالت قوى الأمن الداخلي في محافظة الحسكة عدداً من الحراقات النفطية العشوائية ‏وغير المرخصة، في مناطق (الداوودية وسبعسكور والبانوراما)، وذلك في إطار ‏الإجراءات الرامية إلى الحد من الأنشطة غير القانونية، والحد من الأضرار الناجمة ‏عنها.‏

وأوضحت قيادة الأمن الداخلي في بيان نشرته اليوم الأحد، عبر صفحتها على ‏فيسبوك، أن عملية الإزالة نفذها فرع أمن المنشآت الحيوية، بالتنسيق مع الجهات ‏الحكومية المعنية، وشملت تفكيك الحراقات وإتلافها بالكامل، بهدف إنهاء الأضرار ‏المباشرة التي كانت تلحقها بسكان القرى المحيطة.‏

‏وكان أهالي المناطق الجنوبية المحيطة بمدينة الحسكة، طالبوا بإزالة الحراقات ‏النفطية العشوائية القريبة من التجمعات السكنية، لما تسببه من انبعاثات وملوثات ناتجة ‏عن عمليات التكرير البدائي للنفط الخام.‏

وتعتبر المنطقة المحاذية لمدينة الحسكة من الجهة الجنوبية والتي تضم عدداً كبيراً من ‏التجمعات السكنية، المتضرر الرئيس من الانبعاثات التي تصل إلى الأحياء ‏الجنوبية في المدينة كحي الزهور.‏