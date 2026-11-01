إزالة حراقات نفط عشوائية في عدة مناطق بمحافظة الحسكة

الحسكة-سانا
أزالت قوى الأمن الداخلي في محافظة الحسكة عدداً من الحراقات النفطية العشوائية وغير المرخصة، في مناطق (الداوودية وسبعسكور والبانوراما)، وذلك في إطار الإجراءات الرامية إلى الحد من الأنشطة غير القانونية، والحد من الأضرار الناجمة عنها.
وأوضحت قيادة الأمن الداخلي في بيان نشرته اليوم الأحد، عبر صفحتها على فيسبوك، أن عملية الإزالة نفذها فرع أمن المنشآت الحيوية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وشملت تفكيك الحراقات وإتلافها بالكامل، بهدف إنهاء الأضرار المباشرة التي كانت تلحقها بسكان القرى المحيطة.
وكان أهالي المناطق الجنوبية المحيطة بمدينة الحسكة، طالبوا بإزالة الحراقات النفطية العشوائية القريبة من التجمعات السكنية، لما تسببه من انبعاثات وملوثات ناتجة عن عمليات التكرير البدائي للنفط الخام.
وتعتبر المنطقة المحاذية لمدينة الحسكة من الجهة الجنوبية والتي تضم عدداً كبيراً من التجمعات السكنية، المتضرر الرئيس من الانبعاثات التي تصل إلى الأحياء الجنوبية في المدينة كحي الزهور.