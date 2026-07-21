مؤسسة إكثار البذار تشدد على الالتزام بالإجراءات الفنية الخاصة بتخزين المحاصيل

IMG 20260721 135146 257 مؤسسة إكثار البذار تشدد على الالتزام بالإجراءات الفنية الخاصة بتخزين المحاصيل

محافظات-سانا

أكد المدير العام للمؤسسة العامة لإكثار البذار في وزارة الزراعة عمار المحمد، أهمية الالتزام بالإجراءات الفنية الخاصة بتخزين المحاصيل والبذار، بما يضمن الحفاظ على سلامة مخزون المؤسسة وجودته، وتأمين جاهزيته لعمليات الإعداد والغربلة.

وذكرت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن المحمد أجرى جولة ميدانية على مراكز التخزين في فرعي المؤسسة بمحافظتي حماة وحمص، وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي تمهيداً لتوزيع البذار على المزارعين وفق الخطط المعتمدة وعند الحاجة، بما يسهم في توفير بذار عالية الجودة، ودعم العملية الإنتاجية الزراعية.

واطلع المحمد على سير عمليات توريد المحاصيل الزراعية الجارية في الفرعين، والإجراءات المتبعة في استلامها وتخزينها، إلى جانب تفقد عمليات توريد بذار البطاطا الناتجة عن المشروع الوطني لإنتاج بذار البطاطا، وآليات الاستلام والتخزين المعتمدة، بما يضمن الحفاظ على جودة البذار واستيفائها للمواصفات الفنية.

وكانت المؤسسة أعلنت قبل يومين تنفيذ فحص وتقييم أكثر من ألف عينة واردة من الحقول المتعاقد عليها، ضمن موسم استلام محصول البذار، في إطار ضمان جودة البذار المنتجة، وتوفير بذار معتمدة وعالية الجودة للمزارعين، بما يدعم نجاح المواسم الزراعية المقبلة، ويعزز كفاءة الإنتاج الزراعي.

IMG 20260721 135146 254 مؤسسة إكثار البذار تشدد على الالتزام بالإجراءات الفنية الخاصة بتخزين المحاصيل
IMG 20260721 135147 041 1 مؤسسة إكثار البذار تشدد على الالتزام بالإجراءات الفنية الخاصة بتخزين المحاصيل
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