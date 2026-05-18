إنتاج متنامٍ… دواجن حمص تدعم الأمن الغذائي

حمص-سانا

تواصل منشأة دواجن حمص تعزيز إنتاج الدواجن وبيض المائدة وصوص اللاحم، في إطار خطة تهدف إلى دعم استقرار الأسعار، وتلبية احتياجات السوق المحلية، عبر تطوير أقسام الإنتاج والتفريخ والصحة الحيوانية، ورفع كفاءة العمل في مختلف الوحدات.

وأوضح مدير الإنتاج في المنشأة الدكتور محمد العمار في تصريح لمراسل سانا، اليوم الإثنين، أنها واحدة من أبرز المنشآت الوطنية في مجالها، وأنها تضم أقساماً متخصصة تشمل قسم أمات البياض، وقسم أمات الفروج، وبيض المائدة، إضافةً إلى وحدة التفريخ.

وأشار العمار إلى أن المنشأة تلعب دوراً محورياً في ضبط أسعار السوق المحلية، وتوفير الصيصان للقطاع الخاص، والمساهمة في تلبية الطلب على المنتجات الأساسية للمواطنين، مبيناً أن قسم أمات البياض ينتج البيض الذي يدخل وحدات التفريخ لإنتاج صوص بيض المائدة، حيث بلغ عدد البيض في مرحلة التفريخ 151 ألف بيضة، تم توريد جزء منها إلى منشأة دواجن طرطوس، وإلى السوق المحلية بأسعار مناسبة.

ولفت إلى توقيع عقود تصدير بيض المائدة إلى دول الخليج، في خطوة تهدف لدعم الاقتصاد الوطني، وتنشيط حركة التجارة الخارجية.

وفيما يتعلق بالصعوبات التي تواجه المنشأة، بيّن العمار أن أهمها ارتفاع تكاليف الإنتاج وخاصة المواد العلفية المستوردة المرتبطة بسعر صرف الدولار، إضافةً إلى تحديات استيراد الصيصان من أوروبا.

وقال: إن المنشأة تستعد لاستقبال قطيع جديد من أمات الفروج، وعددها 15 ألف فرخة من الأردن، بالإضافة إلى تجهيز قطيع أمات البياض لتعزيز المخزون المحلي من صوص البيض وصوص اللاحم.

من جانبه، رئيس قسم أمات البيض المهندس سامر بلول، أوضح أن القطيع الحالي يتكون من اللون الأبيض وعدد الفرخات 8500 بنسبة إنتاج يومية 94 بالمئة، لافتاً إلى أن السوق يرفد يومياً بحوالي 3200 فرخة، بينما يبلغ القطيع البني 4600 فرخة بنسبة إنتاج 94 بالمئة، ونسبة فقس 75 بالمئة، أي ما يعادل 1600 فرخة يومياً، لتلبية احتياجات المنشآت التابعة للمؤسسة والسوق المحلية.

مدير الصحة في المنشأة الدكتور محمود الربيع، أكد أن القطيعين أمات الفروج وأمات البياض في مرحلة القمة الإنتاجية، مع تطبيق مبدأ الأمن الحيوي، والحفاظ على الصحة العامة للقطيع لضمان إنتاج صوص صحي قادر على المنافسة في السوق المحلي، والمساهمة في استقرار عملية التسويق.