كهرباء إدلب تبدأ مد خط توتر لتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية في المعرة وخان شيخون

إدلب-سانا

باشرت الشركة العامة لكهرباء محافظة إدلب، مد خط توتر متوسط جديد بجهد 20 ك.ف في منطقة خان شيخون، وذلك نتيجة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، وخاصة بعد عودة الأهالي المهجرين قسراً بفعل النظام البائد إلى مناطقهم.

وأوضح رئيس قسم كهرباء معرة النعمان عبد اللطيف الغجر في تصريح لمراسل سانا اليوم الأحد، أن الورشات الفنية في كهرباء إدلب بدأت مد الخط الجديد على مسافة قدرها 7 كيلو مترات، بهدف تحسين موثوقية الشبكة الكهربائية في منطقتي معرة النعمان وخان شيخون، وتحسين جودة الخدمة الكهربائية في المدينتين بشكل عام، إضافة إلى تطوير أداء المنظومة الكهربائية بما يضمن توفير خدمة جيدة للمواطنين.

بدورهم، أبدى عدد من أهالي خان شيخون في تصريح مماثل، ارتياحهم الكبير لتنفيذ هذا المشروع، معربين عن أملهم بأن يسهم في تحسين الطاقة الكهربائية في المدينة، ولافتين إلى معاناة أهالي المدينة وأصحاب المحال من ضعف التيار الكهربائي، وسوء الخدمة المقدمة وغلاء أسعارها، ما يضطرهم لتركيب منظمات، وبالتالي زيادة الاستهلاك والتكلفة.

فيما طالب آخرون بضرورة تقوية التيار الكهربائي الذي لا يتجاوز في كثير من الأحيان 180 فولط، وقد ينخفض إلى 80 فولط، وهذا غير كافٍ لتشغيل إنارة المنزل.

ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود المبذولة لتحسين جودة التغذية الكهربائية، وتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة من الطاقة الكهربائية في كل من خان شيخون، ومعرة النعمان بريف إدلب الجنوبي.