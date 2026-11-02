الوكيل القانوني في كرة القدم السورية.. حلقة غائبة في عقود الاحتراف

دمشق-سانا ‏



مع اتساع حركة التعاقدات وانتقالات اللاعبين في كرة القدم السورية، تبرز تساؤلات ‏حول مدى الالتزام بالضوابط القانونية الناظمة لعمل وكلاء اللاعبين، في ظل تحذيرات ‏من تنامي دور الوسطاء غير المرخصين وما قد يترتب على ذلك من مخاطر قانونية ‏ومالية تهدد حقوق الأندية واللاعبين.‏

وفي وقت تتيح فيه لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للأندية واللاعبين إبرام ‏عقودهم بصورة مباشرة دون الاستعانة بوكيل، فإنها تشترط حصول من يمارس ‏خدمات الوكالة على الترخيص اللازم، ما يطرح تساؤلات حول واقع تطبيق هذه ‏الضوابط في سوق الانتقالات السورية، وآليات الرقابة على الالتزام بها.‏

ترخيص ينظم المهنة ويحمي الحقوق

وأوضح المحامي نصر عزام العامل ضمن دائرة الشؤون القانونية في الفيفا في ‏تصريح ‏لـ سانا، أن الاتحاد الدولي نظم عمل وكلاء اللاعبين من خلال نظام ترخيص ‏يتطلب ‏اجتياز امتحان عبر الإنترنت، بهدف ضمان التعاملات القانونية والآمنة في ‏سوق ‏الانتقالات.‏

وأشار عزام إلى أن الأندية ملزمة بالتعامل مع الوكلاء المرخصين فقط، لتجنب ‌‏المخالفات وما قد يترتب عليها من ابتزاز للاعبين أو ضياع للحقوق الناشئة عن عقود ‌‏انتقالهم، لافتاً إلى أن الفيفا يمنع التعامل مع الوكلاء غير المرخصين، ويفرض ‌‏عقوبات على الأندية التي يثبت تعاملها معهم.‏

من جهته، قال رئيس قسم الشؤون القانونية في نادي الوصل الإماراتي المحامي علاء ‌‏بركات: إن حصول الوكيل على الترخيص يعني إلمامه باللوائح الدولية وفهمه للحقوق ‌‏والالتزامات القانونية المترتبة على العلاقة بين اللاعب والنادي.‏

وأضاف أن دور الوكيل لا يقتصر على إتمام صفقة التعاقد بصورة قانونية، بل يمكن ‌‏أن يمتد إلى مساعدة اللاعب في استثمار أمواله، والإشراف على تنفيذ مشاريعه، وإدارة ‌‏حقوق الدعاية والإعلام.‏

غياب الوكلاء المرخصين عن السوق المحلية

بدوره، قال وكيل اللاعبين السوري المرخص من الفيفا أنس عمو: إن الموسم الحالي ‌‏شهد ارتفاعاً في وتيرة التعاقد مع اللاعبين الأجانب، تزامناً مع زيادة المبالغ المالية ‌‏المخصصة لهذه الصفقات، إلا أن هذا الانفتاح الاستثماري، اصطدم بجدار أزمة ‌‏قانونية صامتة، هي التغييب شبه التام لوكلاء اللاعبين الرسميين والمعتمدين قانونياً ‌‏من الفيفا داخل السوق المحلية للاعبين.‏

وأوضح عمو أن غياب الوكيل القانوني يترك الأندية عرضة لممارسات غير مهنية، ‌‏من بينها تقديم مقاطع مصورة للاعبين لا تعكس مستواهم الحقيقي، في ظل غياب ‌‏جهة قانونية وسيطة تضمن حقوق اللاعب والنادي معاً، لذلك وعند أول خلاف ‌‏يتحول النزاع إلى المحاكم الرياضية والتي تنتهي معظمها بفرض غرامات مالية ‌‏وعقوبات إدارية على أنديتنا.‏

وأشار عمو‏ إلى أن تجاهل اتحاد الكرة لدوره الرقابي على صفقات اللاعبين وعقودهم، ‌‏وتجاهله لكل المخالفات حوّل الدوري السوري لأرض خصبة للوكلاء غير المرخصين ‌‏من جنسيات أخرى، والذين بدؤوا ينشطون أكثر في الدوري السوري دون حسيب أو ‌‏رقيب.‏

تأهيل الكوادر وضبط عمل الوسطاء

ورأى عمو أن اتحاد كرة القدم لم يعمل على إعداد كوادر مؤهلة لممارسة مهنة الوكالة ‌‏القانونية، ما ترك المجال أمام أشخاص غير متخصصين لإدارة المفاوضات، اعتماداً ‌‏على شغفهم بكرة القدم أو صلات القرابة والصداقة التي تربطهم بأطراف اللعبة، أو ‌‏علاقاتهم بإدارات الأندية، رغم أن هذه المهنة تتطلب خبرة ومعرفة بالقوانين واللوائح ‌‏الدولية.‏

وأشار إلى أن غياب الضوابط والرادع القانوني شجع على ممارسة الوساطة بصورة ‌‏غير مرخصة، لافتاً إلى أن الحصول على رخصة الفيفا، رغم المعايير التي يتطلبها، ‌‏ليس أمراً مستحيلاً، إذ يمكن تحقيقه من خلال الدراسة والمثابرة والإلمام بالقوانين ذات ‌‏الصلة.‏

وأوضح أنه خضع لاختبارات وأسئلة مكثفة بعد دراسة معمقة للوائح الاتحاد الدولي، ‌‏شملت جوانب متعددة من قوانين كرة القدم، وفق مناهج معدة لهذه الغاية ومتاحة بعدة ‌‏لغات.‏

ويؤدي غياب الوكيل القانوني، وفق ما تطرحه هذه الآراء، إلى اتساع المجال أمام ‌‏الوسطاء غير المرخصين، الذين قد يسعون إلى تحقيق مكاسب مالية وعمولات غير ‌‏خاضعة للرقابة، وهو ما قد يؤدي إلى صياغة عقود مجحفة تخلو من بند ‌‏التعويضات، أو الوقوع ضحية لوعود وهمية من الوسطاء.‏

ولا تقتصر تداعيات ذلك على السوق المحلية، إذ قد تجد الأندية نفسها أمام نزاعات ‌‏مالية وقضائية لدى الفيفا، على خلفية شكاوى اللاعبين المحترفين الأجانب أو ‌‏الإخلال ببنود العقود، بما قد يؤدي إلى فرض غرامات أو عقوبات، من بينها الحرمان ‌‏من تسجيل لاعبين جدد.‏