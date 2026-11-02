الوكيل القانوني في كرة القدم السورية.. حلقة غائبة في عقود الاحتراف

دمشق-سانا
مع اتساع حركة التعاقدات وانتقالات اللاعبين في كرة القدم السورية، تبرز تساؤلات حول مدى الالتزام بالضوابط القانونية الناظمة لعمل وكلاء اللاعبين، في ظل تحذيرات من تنامي دور الوسطاء غير المرخصين وما قد يترتب على ذلك من مخاطر قانونية ومالية تهدد حقوق الأندية واللاعبين.
وفي وقت تتيح فيه لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للأندية واللاعبين إبرام عقودهم بصورة مباشرة دون الاستعانة بوكيل، فإنها تشترط حصول من يمارس خدمات الوكالة على الترخيص اللازم، ما يطرح تساؤلات حول واقع تطبيق هذه الضوابط في سوق الانتقالات السورية، وآليات الرقابة على الالتزام بها.
ترخيص ينظم المهنة ويحمي الحقوق
وأوضح المحامي نصر عزام العامل ضمن دائرة الشؤون القانونية في الفيفا في تصريح لـ سانا، أن الاتحاد الدولي نظم عمل وكلاء اللاعبين من خلال نظام ترخيص يتطلب اجتياز امتحان عبر الإنترنت، بهدف ضمان التعاملات القانونية والآمنة في سوق الانتقالات.
وأشار عزام إلى أن الأندية ملزمة بالتعامل مع الوكلاء المرخصين فقط، لتجنب المخالفات وما قد يترتب عليها من ابتزاز للاعبين أو ضياع للحقوق الناشئة عن عقود انتقالهم، لافتاً إلى أن الفيفا يمنع التعامل مع الوكلاء غير المرخصين، ويفرض عقوبات على الأندية التي يثبت تعاملها معهم.
من جهته، قال رئيس قسم الشؤون القانونية في نادي الوصل الإماراتي المحامي علاء بركات: إن حصول الوكيل على الترخيص يعني إلمامه باللوائح الدولية وفهمه للحقوق والالتزامات القانونية المترتبة على العلاقة بين اللاعب والنادي.
وأضاف أن دور الوكيل لا يقتصر على إتمام صفقة التعاقد بصورة قانونية، بل يمكن أن يمتد إلى مساعدة اللاعب في استثمار أمواله، والإشراف على تنفيذ مشاريعه، وإدارة حقوق الدعاية والإعلام.
غياب الوكلاء المرخصين عن السوق المحلية
بدوره، قال وكيل اللاعبين السوري المرخص من الفيفا أنس عمو: إن الموسم الحالي شهد ارتفاعاً في وتيرة التعاقد مع اللاعبين الأجانب، تزامناً مع زيادة المبالغ المالية المخصصة لهذه الصفقات، إلا أن هذا الانفتاح الاستثماري، اصطدم بجدار أزمة قانونية صامتة، هي التغييب شبه التام لوكلاء اللاعبين الرسميين والمعتمدين قانونياً من الفيفا داخل السوق المحلية للاعبين.
وأوضح عمو أن غياب الوكيل القانوني يترك الأندية عرضة لممارسات غير مهنية، من بينها تقديم مقاطع مصورة للاعبين لا تعكس مستواهم الحقيقي، في ظل غياب جهة قانونية وسيطة تضمن حقوق اللاعب والنادي معاً، لذلك وعند أول خلاف يتحول النزاع إلى المحاكم الرياضية والتي تنتهي معظمها بفرض غرامات مالية وعقوبات إدارية على أنديتنا.
وأشار عمو إلى أن تجاهل اتحاد الكرة لدوره الرقابي على صفقات اللاعبين وعقودهم، وتجاهله لكل المخالفات حوّل الدوري السوري لأرض خصبة للوكلاء غير المرخصين من جنسيات أخرى، والذين بدؤوا ينشطون أكثر في الدوري السوري دون حسيب أو رقيب.
تأهيل الكوادر وضبط عمل الوسطاء
ورأى عمو أن اتحاد كرة القدم لم يعمل على إعداد كوادر مؤهلة لممارسة مهنة الوكالة القانونية، ما ترك المجال أمام أشخاص غير متخصصين لإدارة المفاوضات، اعتماداً على شغفهم بكرة القدم أو صلات القرابة والصداقة التي تربطهم بأطراف اللعبة، أو علاقاتهم بإدارات الأندية، رغم أن هذه المهنة تتطلب خبرة ومعرفة بالقوانين واللوائح الدولية.
وأشار إلى أن غياب الضوابط والرادع القانوني شجع على ممارسة الوساطة بصورة غير مرخصة، لافتاً إلى أن الحصول على رخصة الفيفا، رغم المعايير التي يتطلبها، ليس أمراً مستحيلاً، إذ يمكن تحقيقه من خلال الدراسة والمثابرة والإلمام بالقوانين ذات الصلة.
وأوضح أنه خضع لاختبارات وأسئلة مكثفة بعد دراسة معمقة للوائح الاتحاد الدولي، شملت جوانب متعددة من قوانين كرة القدم، وفق مناهج معدة لهذه الغاية ومتاحة بعدة لغات.
ويؤدي غياب الوكيل القانوني، وفق ما تطرحه هذه الآراء، إلى اتساع المجال أمام الوسطاء غير المرخصين، الذين قد يسعون إلى تحقيق مكاسب مالية وعمولات غير خاضعة للرقابة، وهو ما قد يؤدي إلى صياغة عقود مجحفة تخلو من بند التعويضات، أو الوقوع ضحية لوعود وهمية من الوسطاء.
ولا تقتصر تداعيات ذلك على السوق المحلية، إذ قد تجد الأندية نفسها أمام نزاعات مالية وقضائية لدى الفيفا، على خلفية شكاوى اللاعبين المحترفين الأجانب أو الإخلال ببنود العقود، بما قد يؤدي إلى فرض غرامات أو عقوبات، من بينها الحرمان من تسجيل لاعبين جدد.