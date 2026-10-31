وفاة طفل وإصابة ثلاثة آخرين جراء السيول بريف الحسكة

الحسكة-سانا ‏

توفي طفل وأُصيب ثلاثة آخرون، جراء سقوطهم في بركة مياه تشكّلت داخل مقلع قديم ‏بقرية تل الذهب التابعة لناحية تل براك في ريف الحسكة الشمالي الشرقي، نتيجة الهطولات ‏المطرية الغزيرة والسيول.‏

وأوضح مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في الحسكة عبد الحليم شهاب لـ سانا اليوم ‏السبت، أن الأهالي تمكنوا من انتشال الأطفال الأربعة، ونقلهم إلى المشفى، حيث فارق ‏أحدهم الحياة، بينما يتلقى الآخرون العلاج.‏

وأضاف أن فرق الدفاع المدني استجابت للحادثة، وعملت على تطويق البركة بشريط ‏تحذيري، وتأمين محيطها لمنع الاقتراب منها والحد من تكرار حوادث الغرق.‏

وكانت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أعلنت وفاة خمسة أشخاص، بينهم أربعة ‏أطفال، وفقدان خمسة آخرين في أرياف الرقة ودير الزور وحلب، جراء السيول ‏والهطولات المطرية التي شهدتها عدة محافظات، مشيرة إلى استمرار عمليات البحث عن ‏المفقودين.‏

وشهدت محافظات الرقة والحسكة ودير الزور، إضافة إلى مناطق في شرق حمص ‏وحماة وحلب، خلال الأيام الماضية هطولات مطرية رعدية مترافقة مع رياح هابطة ‏قوية، ما أدى إلى حدوث فيضانات وسيول وجريان الأودية وقطع عدد من الطرقات.‏