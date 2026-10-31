وفاة طفل وإصابة ثلاثة آخرين جراء السيول بريف الحسكة

الحسكة-سانا
توفي طفل وأُصيب ثلاثة آخرون، جراء سقوطهم في بركة مياه تشكّلت داخل مقلع قديم بقرية تل الذهب التابعة لناحية تل براك في ريف الحسكة الشمالي الشرقي، نتيجة الهطولات المطرية الغزيرة والسيول.
وأوضح مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في الحسكة عبد الحليم شهاب لـ سانا اليوم السبت، أن الأهالي تمكنوا من انتشال الأطفال الأربعة، ونقلهم إلى المشفى، حيث فارق أحدهم الحياة، بينما يتلقى الآخرون العلاج.
وأضاف أن فرق الدفاع المدني استجابت للحادثة، وعملت على تطويق البركة بشريط تحذيري، وتأمين محيطها لمنع الاقتراب منها والحد من تكرار حوادث الغرق.
وكانت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أعلنت وفاة خمسة أشخاص، بينهم أربعة أطفال، وفقدان خمسة آخرين في أرياف الرقة ودير الزور وحلب، جراء السيول والهطولات المطرية التي شهدتها عدة محافظات، مشيرة إلى استمرار عمليات البحث عن المفقودين.
وشهدت محافظات الرقة والحسكة ودير الزور، إضافة إلى مناطق في شرق حمص وحماة وحلب، خلال الأيام الماضية هطولات مطرية رعدية مترافقة مع رياح هابطة قوية، ما أدى إلى حدوث فيضانات وسيول وجريان الأودية وقطع عدد من الطرقات.