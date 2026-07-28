الموارد المائية بدرعا تزيل تعديات على خط محطة الهرير الأولى

درعا-سانا

أزالت مديرية الموارد المائية في محافظة درعا، اليوم الثلاثاء، عدداً من التعديات الواقعة على خط دفع محطة الهرير الأولى، في إطار جهودها لضمان وصول مياه الري إلى الأراضي الزراعية، وتعزيز استقرار العملية الزراعية في المنطقة.

وأوضح المسؤول عن إزالة التعديات بمديرية الموارد المائية في درعا، عيسى نهار، لـ سانا، أنه تم خلال الجولة الميدانية إغلاق الفتحات المخالفة الموجودة على الخط، بهدف إيصال مياه الري إلى القناة الوسطى في منطقة الأشعري، بما يسهم في تأمين المياه للمزارعين وري محاصيلهم.

وأضاف، نُفذت الحملة بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي في ناحية المزيريب، حيث جرت إزالة نحو خمس نقاط مخالفة حتى الآن، مؤكداً أن فرق المديرية مستمرة في إزالة التعديات على الخط حتى الوصول إلى محطة الأشعري، بما يضمن الحفاظ على كفاءة شبكة الري، ومنع الهدر والتعديات على المياه.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة مديرية الموارد المائية لإزالة التجاوزات عن شبكات الري وتحسين إدارة الموارد المائية، بما يضمن عدالة توزيع المياه ووصولها إلى جميع المستفيدين، ولا سيما خلال موسم ري المحاصيل الزراعية.