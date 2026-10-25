استنفار خدمي لمعالجة مشكلة الصرف الصحي في الغارية الغربية بريف درعا

درعا-سانا



باشرت ورشات مديريات الخدمات الفنية والصرف الصحي والموارد المائية في محافظة درعا أعمال تعزيل وتنظيف مجرى وادي الذهب في بلدة الغارية الغربية، بالتوازي مع دراسة خيارات فنية لمعالجة المشكلة، والحد من آثارها البيئية.



وأوضح رئيس مجلس بلدة الغارية الغربية المهندس محمود الغبيطي، في تصريح لـ سانا اليوم الأحد، أن ورشات المديريات الثلاث وآلياتها بدأت منذ الأسبوع الماضي العمل على تخفيف تجمعات المياه الآسنة في مجرى الوادي، الذي يمر وسط البلدة، وإيجاد حلول مناسبة للمشكلة.



وبيّن الغبيطي أن الورشات الفنية باشرت تعزيل العبارات الصندوقية داخل البلدة لتخفيف كميات المياه الراكدة، فيما أخذت مديرية الموارد المائية عينات من المياه المتجمعة لتحليلها ودراسة إمكانية استخدامها في ري المزروعات العلفية، بما يسهم في معالجة جزء كبير من المشكلة، في حال أثبتت التحاليل صلاحية المياه لهذا الغرض.

البحث عن حلول مستدامة

لفت الغبيطي إلى أن ورشات المديريات الثلاث أعدت دراستين وكشفين تقديريين لبحث خيارين لمعالجة المشكلة؛ أولهما إنشاء محطة معالجة بالقرب من مصب الصرف الصحي لبلدة الغارية الشرقية، الواقع شرق الغارية الغربية، باعتباره مصدر المشكلة، والثاني إنشاء مصب رئيسي للصرف الصحي من البيتون، مع غرف صندوقية ضمن مجرى الوادي، لتسهيل تصريف المياه وإخراجها من البلدة.



من جانبه، شدد مختار بلدة الغارية الغربية محمد نهار عوير على ضرورة إنهاء معاناة الأهالي بصورة جذرية، مطالباً الجهات المعنية بإيجاد حلول دائمة ومستدامة للمشكلة البيئية، من خلال إنشاء محطة تنقية أو تنفيذ مجرور صرف صحي متكامل ضمن نطاق الوادي، بما يضمن نقل المياه الآسنة بأمان وتصريفها خارج حدود البلدة.



ويُعد وادي الذهب مجرى مائياً يمر بين بلدتي الغارية الشرقية والغارية الغربية، وقد شهد مؤخراً أعمال تجفيف وإزالة لمياه الصرف الصحي والبحيرات الآسنة المتجمعة فيه، بجهود من مديرية الموارد المائية ودائرة مياه درعا.



