التربية تمدد التسجيل في امتحانات الشهادات السورية العامة حتى الـ16 من نيسان الجاري

دمشق-سانا

مددت وزارة التربية والتعليم اليوم الخميس، فترة التسجيل لامتحانات الشهادات العامة لدورة عام 2026 للطلاب النظاميين والمتقدمين بصفة دراسة حرة حتى الأربعاء الـ16 من شهر نيسان الجاري.

وذكرت الوزارة في تعميم لمديرياتها بالمحافظات، أن باب التسجيل متاح على مدار الساعة حتى في أيام العطل الرسمية، عبر رابط التسجيل للطلاب المتقدمين بصفة دراسة حرة، وعبر تطبيق المدير للطلاب النظاميين.

وأشارت الوزارة إلى أن التعميم أتى بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وإتاحة الفرصة أمام جميع الطلاب للتسجيل في الامتحانات.

وكانت وزارة التربية والتعليم، مددت فترة التسجيل من الـ5 حتى الـ19 من آذار الماضي، وعاودت تمديد التسجيل من الـ23 من آذار الماضي، ولغاية الـ2 من الشهر الجاري.

