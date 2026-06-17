تأهيل جسر الكيلومتر 6 على محور سنيسل صوامع الوليد بريف حمص

حمص-سانا

أنهت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، أعمال ترميم وتأهيل جسر الكيلومتر 6 الواقع على المحور السككي الواصل بين محطة سنيسل وتفريعة صوامع الوليد بريف حمص، وذلك ضمن خطة المؤسسة لإعادة تأهيل البنية التحتية للشبكة السككية، واستعادة جاهزيتها التشغيلية.

وأوضح مدير فرع المؤسسة في حمص لؤي المطر في تصريح لمراسل سانا اليوم الأربعاء، أن أعمال الترميم والتأهيل شملت إزالة البيتون الضعيف واستبداله ببيتون عالي المقاومة عيار 450 كيلوغراماً للمتر المكعب، وإصلاح الحديد المسلح، إضافة إلى تأهيل المخاريط الأربعة المتضررة للجسر.

وأشار المطر إلى أن الجسر تعرض لأضرار جراء قصف قوات النظام البائد خلال معركة التحرير ” ردع العدوان”، ما أدى إلى توقف حركة النقل عليه، مبيناً أن أعمال التأهيل اختُتمت بتدعيم الجسر بالألياف الكربونية بهدف تعزيز متانته الإنشائية ورفع مستوى السلامة الفنية.

وأكد المطر أهمية الجسر لكونه يربط بين محطة سنيسل وتفريعة صوامع الوليد المخصصة لنقل الحبوب، لافتاً إلى أن 33 ألف طن سنوياً من الحبوب كانت تُنقل سنوياً عبر هذا المحور قبل توقفه عن الخدمة.

وبيّن المطر أن هذه الأعمال تندرج ضمن الخطة التي تنفذها المؤسسة العامة للخطوط الحديدية لإعادة تأهيل البنى التحتية في مختلف محاور الشبكة السككية، بما يسهم في تعزيز كفاءة خدمات النقل ودعم حركة نقل المواد الاستراتيجية.

ويُعد جسر الكيلومتر 6 من المنشآت الحيوية على المحور السككي الرابط بين محطة سنيسل وتفريعة صوامع الوليد في ريف حمص، ويؤدي دوراً مهماً في خدمة عمليات نقل الحبوب والمواد الاستراتيجية إلى الصوامع.