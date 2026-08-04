محافظ إدلب يبحث مع المجلس النرويجي للاجئين توسيع المشاريع الخدمية والتنموية

إدلب-سانا
بحث محافظ إدلب محمد عبد الرحمن مع وفد من المجلس النرويجي للاجئين، أبرز أنشطة المجلس المنفذة في المحافظة خلال الفترة الماضية، والمشاريع الجارية وخطط التوسع المستقبلية في القطاعات الخدمية والتنموية.
وذكرت محافظة إدلب، عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن الوفد ضم المديرة الإقليمية للمجلس أنجيليتا كاريدا، والمدير القطري فيديريكو جاشتي، ومدير مكتب المنطقة الشمالية الغربية محمد سامر.
وناقش الجانبان توجيه المشاريع المستقبلية بما يتوافق مع أولويات الاحتياجات المحددة في مصفوفة تقييم احتياجات المحافظة، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود التنمية المحلية.
وأكد الطرفان أهمية تعزيز الشراكة والتنسيق المشترك، بما يرفع كفاءة الاستجابة الإنسانية، ويضمن توجيه التدخلات وفق احتياجات المجتمع المحلي ومتطلبات المرحلة المقبلة.
حضر اللقاء عضو المكتب التنفيذي في محافظة إدلب مجاهد الناعس، ومدير التعاون الدولي في المحافظة عبد القادر اليوسف.
وكان المحافظ عبد الرحمن بحث أواخر حزيران الماضي مع مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سوريا بالإنابة «أوتشا» أوسكار تشافيز، واقع العمل الإنساني في المحافظة واحتياجاتها الأساسية وأولويات التدخل خلال المرحلة المقبلة.