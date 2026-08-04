محافظ إدلب يبحث مع المجلس النرويجي للاجئين توسيع المشاريع الخدمية والتنموية

photo 4 2026 08 04 18 42 27 محافظ إدلب يبحث مع المجلس النرويجي للاجئين توسيع المشاريع الخدمية والتنموية

إدلب-سانا‏

بحث محافظ إدلب محمد عبد الرحمن مع وفد من المجلس النرويجي للاجئين، أبرز أنشطة المجلس ‏المنفذة في المحافظة خلال الفترة الماضية، والمشاريع الجارية وخطط التوسع المستقبلية في ‏القطاعات الخدمية والتنموية.‏

وذكرت محافظة إدلب، عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن الوفد ضم المديرة الإقليمية للمجلس ‏أنجيليتا كاريدا، والمدير القطري فيديريكو جاشتي، ومدير مكتب المنطقة الشمالية الغربية محمد ‏سامر.‏

وناقش الجانبان توجيه المشاريع المستقبلية بما يتوافق مع أولويات الاحتياجات المحددة في مصفوفة ‏تقييم احتياجات المحافظة، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود ‏التنمية المحلية.‏

وأكد الطرفان أهمية تعزيز الشراكة والتنسيق المشترك، بما يرفع كفاءة الاستجابة الإنسانية، ‏ويضمن توجيه التدخلات وفق احتياجات المجتمع المحلي ومتطلبات المرحلة المقبلة.‏

حضر اللقاء عضو المكتب التنفيذي في محافظة إدلب مجاهد الناعس، ومدير التعاون الدولي في ‏المحافظة عبد القادر اليوسف.‏

وكان المحافظ عبد الرحمن بحث أواخر حزيران الماضي مع مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق ‏الشؤون الإنسانية في سوريا بالإنابة «أوتشا» أوسكار تشافيز، واقع العمل الإنساني في المحافظة ‏واحتياجاتها الأساسية وأولويات التدخل خلال المرحلة المقبلة.‏

photo 1 2026 08 04 18 42 26 scaled محافظ إدلب يبحث مع المجلس النرويجي للاجئين توسيع المشاريع الخدمية والتنموية
photo 2 2026 08 04 18 42 26 scaled محافظ إدلب يبحث مع المجلس النرويجي للاجئين توسيع المشاريع الخدمية والتنموية
photo 3 2026 08 04 18 42 26 scaled محافظ إدلب يبحث مع المجلس النرويجي للاجئين توسيع المشاريع الخدمية والتنموية
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