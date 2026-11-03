الزراعة: تعويض 8289 مزارعاً متضرراً من الكوارث الطبيعية ‏

دمشق-سانا
أكد مدير مديرية دعم الإنتاج الزراعي في وزارة الزراعة، محمد صيلين أن الوزارة أقرت تعويضات المزارعين المتضررين من الكوارث الطبيعية، موضحاً أنه يستفيد منها 8289 مزارعاً، بقيمة إجمالية وصلت إلى 210 ملايين ليرة.
وبين صيلين أن التعويضات التي أقرت خلال اجتماع موسع عقد في مبنى الوزارة اليوم الثلاثاء، شملت مزارعين في محافظات حمص ودرعا وحماة وطرطوس وحلب والرقة وريف دير الزور، وأن مساحة الأراضي المتضررة بلغت نحو 195 ألف دونم.
وأشار صيلين إلى أن الأضرار تنوعت بين الصقيع والبرد وفيضان نهر الفرات وغمر الأراضي في حماة، إضافة إلى الأضرار الناجمة عن فيضان سد سيحة في محافظة حلب، مشيراً إلى أن التعويضات شملت هذا العام مناطق ومحافظات تُعوض للمرة الأولى، بينها القنيطرة ودرعا والرقة وريف دير الزور.
ولفت صيلين إلى أن صرف المستحقات سيبدأ بعد إعداد جداول اسمية بأسماء المزارعين المتضررين، وفق المحافظات وفروع المصرف الزراعي الأقرب إلى مناطقهم، وإحالتها إلى المصرف تمهيداً لصرف التعويضات عبر فروعه.
أضرار الفيضانات وموجات البرد في المنطقة الشرقية
من جهته أشار ممثل وزارة الزراعة في المنطقة الشرقية، أحمد جلال أحمد في تصريح مماثل، إلى أن المساحات المتضررة في محافظة الرقة نتيجة فيضان نهر الفرات بلغت نحو 8 آلاف دونم، وعدد المزارعين المتضررين 277 مزارعاً، ووصلت قيمة التعويضات المقررة إلى نحو 13 مليون ليرة سورية.
وأضاف أحمد أن الأضرار في دير الزور التي نجمت عن الفيضان وموجات البرد، طالت نحو 11 ألف دونم، متسببة بتضرر قرابة 1600 مزارع، وتم إقرار تعويضات بلغت نحو 28 مليون ليرة ، لافتاً إلى أن لجان صندوق التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية أجرت الكشوفات الميدانية للمناطق المتضررة، وتحققت من استيفائها الشروط القانونية المتعلقة بالترخيص، وعلى أساس نتائجها أُقرت التعويضات، تمهيداً لصرفها خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن وزارة الزراعة عقدت صباح اليوم اجتماعاً لمجلس إدارة صندوق التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي، برئاسة وزير الزراعة باسل السويدان ومشاركة ممثلين عن وزارت المالية والإدارة المحلية والبيئة والطاقة.
وجرى خلال الاجتماع عرض مساحات الأراضي والمحاصيل المتضررة وأعداد المزارعين المتضررين في مختلف المحافظات، ومناقشة الأضرار الناجمة عن الصقيع والفيضانات والأمطار الغزيرة، إضافة إلى بحث آليات إقرار التعويضات وصرفها.
كما تضمن الاجتماع تقديم مجموعة من التوصيات للحد من الكوارث الطبيعية، منها إقامة سد ومجرى مفيض في منطقة السيحة بمحافظة حلب، وتنظيم برامج تدريبية للعاملين المعنيين بعمليات حصر الأضرار، بما يسهم في تحسين آليات التقييم والاستجابة للأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية.
وكانت وزارة الزراعة أقرت خلال آب الماضي، تعويض 1741 مزارعاً متضرراً في محافظات إدلب وحلب والقنيطرة وطرطوس، بمبلغ إجمالي قدره 112 مليون ليرة.