الزراعة: تعويض 8289 مزارعاً متضرراً من الكوارث الطبيعية ‏

دمشق-سانا ‏

أكد مدير مديرية دعم الإنتاج الزراعي في وزارة الزراعة، محمد صيلين ‌‌‏أن الوزارة أقرت تعويضات المزارعين المتضررين من الكوارث الطبيعية، ‌‏موضحاً أنه يستفيد منها ‏8289 مزارعاً، بقيمة إجمالية وصلت إلى 210 ‌‏ملايين ‏ليرة.‏

‏وبين صيلين أن التعويضات التي أقرت خلال اجتماع موسع عقد في مبنى ‌‏الوزارة اليوم الثلاثاء، شملت مزارعين في محافظات حمص ودرعا وحماة ‌‏وطرطوس وحلب ‏والرقة وريف دير الزور، وأن مساحة الأراضي ‌‏المتضررة بلغت نحو 195 ألف ‏دونم. ‏

وأشار صيلين إلى أن الأضرار تنوعت بين الصقيع والبرد وفيضان نهر الفرات ‌‌‏وغمر الأراضي في حماة، إضافة إلى الأضرار الناجمة عن فيضان سد ‌‌‏سيحة في محافظة حلب، مشيراً إلى أن التعويضات شملت هذا العام مناطق ‌‌‏ومحافظات تُعوض للمرة الأولى، بينها القنيطرة ودرعا والرقة وريف دير ‌‌‏الزور.‏

ولفت صيلين إلى أن صرف المستحقات سيبدأ بعد إعداد جداول اسمية ‌‌‏بأسماء المزارعين المتضررين، وفق المحافظات وفروع المصرف الزراعي ‌‌‏الأقرب إلى مناطقهم، وإحالتها إلى المصرف تمهيداً لصرف التعويضات عبر ‌‌‏فروعه.‏

أضرار الفيضانات وموجات البرد في المنطقة الشرقية

من جهته أشار ممثل وزارة الزراعة في المنطقة الشرقية، أحمد جلال أحمد ‌‌‏في تصريح مماثل، إلى أن المساحات المتضررة في محافظة الرقة نتيجة ‌‌‏فيضان نهر الفرات بلغت نحو 8 آلاف دونم، وعدد المزارعين المتضررين ‌‌‌‏277 مزارعاً، ووصلت قيمة التعويضات المقررة إلى نحو 13 مليون ليرة ‌‌‏سورية.‏

وأضاف أحمد أن الأضرار في دير الزور التي نجمت عن الفيضان وموجات ‌‌‏البرد، طالت نحو 11 ألف دونم، متسببة بتضرر قرابة 1600 مزارع، وتم ‌‌‏إقرار تعويضات بلغت نحو 28 مليون ليرة ، لافتاً إلى أن لجان صندوق ‌‏التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية أجرت الكشوفات الميدانية للمناطق ‌‏المتضررة، وتحققت من ‏استيفائها الشروط القانونية المتعلقة بالترخيص، ‌‏وعلى أساس نتائجها أُقرت ‏التعويضات، تمهيداً لصرفها خلال الفترة المقبلة.‏

يذكر أن وزارة الزراعة عقدت صباح اليوم اجتماعاً لمجلس إدارة صندوق ‌‏التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي، برئاسة وزير ‌‏الزراعة باسل السويدان ومشاركة ممثلين عن وزارت المالية والإدارة ‌‏المحلية والبيئة والطاقة.‏

وجرى خلال الاجتماع عرض مساحات الأراضي والمحاصيل المتضررة ‌‏وأعداد المزارعين المتضررين في مختلف المحافظات، ومناقشة الأضرار ‌‏الناجمة عن الصقيع والفيضانات والأمطار الغزيرة، إضافة إلى بحث آليات ‌‏إقرار التعويضات وصرفها.‏

كما تضمن الاجتماع تقديم مجموعة من التوصيات للحد من الكوارث ‌‏الطبيعية، منها إقامة سد ومجرى مفيض في منطقة السيحة بمحافظة حلب، ‌‏وتنظيم برامج تدريبية للعاملين المعنيين بعمليات حصر الأضرار، بما يسهم ‌‏في تحسين آليات التقييم والاستجابة للأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية. ‌‏

وكانت وزارة الزراعة أقرت خلال آب الماضي، تعويض 1741 مزارعاً ‌‏متضرراً في محافظات إدلب وحلب والقنيطرة وطرطوس، بمبلغ إجمالي ‌‏قدره 112 مليون ليرة.‏