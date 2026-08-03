وزارة الاقتصاد: تسجيل 65 شركة عبر المنصة الإلكترونية لتأسيس الشركات خلال أقل من شهر

دمشق-سانا



أعلن مدير مديرية الشركات في وزارة الاقتصاد والصناعة عبد المجيد العبدو أن عدد الشركات التي تم تسجيلها عبر المنصة الإلكترونية لتأسيس الشركات منذ إطلاقها في الـ 7 من شهر تموز الماضي بلغ 65 شركة، منها 13 شركة استكملت إجراءات التسجيل ووصلت إلى مرحلة القبول، فيما لا تزال بقية الطلبات في مراحل الدراسة واستكمال الإجراءات.



وأوضح العبدو في تصريح لمراسل سانا اليوم الإثنين أن الشركات المسجلة توزعت بين 33 شركة تتخذ من دمشق مقراً لها، و13 شركة من ريف دمشق، و3 شركات من حلب، إضافة إلى 16 شركة موزعة على باقي المحافظات، منها 43 شركة محدودة المسؤولية، و21 شركة محدودة المسؤولية ذات الشخص الواحد، إلى جانب شركة مساهمة مغفلة خاصة واحدة.



وحول المدة الزمنية التي تستغرقها عملية التسجيل، بين العبدو أنه في حال كانت البيانات والمستندات المقدمة من طالب التأسيس صحيحة ومستوفية للشروط القانونية، فإن إجراءات التسجيل الأولية تُنجز خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل.



وأكد العبدو أن العمل جارٍ حالياً على تطوير المنصة بما يتيح تسهيل عملية التسجيل الأولي للأشخاص والتحقق من الهوية عن بُعد، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريعها، مضيفاً أن المرحلة المقبلة تتضمن استكمال أتمتة الإجراءات الداخلية في الوزارة، وصولاً إلى إصدار السجل التجاري إلكترونياً عن بُعد، إلى جانب تنفيذ الربط الإلكتروني مع الجهات الرسمية ذات العلاقة بقرار منح السجل التجاري، وفي مقدمتها وزارة المالية ووزارة العدل والمصارف وغيرها من الجهات المعنية.



وأشار العبدو إلى أنه سيجري كذلك تمكين أصحاب الشركات من تقديم طلبات تعديل بيانات شركاتهم إلكترونياً عبر المنصة، بما يشمل مختلف التعديلات التي قد تطرأ عليها بعد التأسيس، دون الحاجة إلى مراجعة الدوائر المختصة، إلا في الحالات التي يحددها القانون.

وكانت الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والصناعة أطلقت في الـ 7 من شهر تموز الماضي خدمة تأسيس الشركات بمختلف أنواعها عبر البوابة الإلكترونية للإدارة، وذلك في إطار ‏تنفيذ برنامج التحول الرقمي وأتمتة العمل الحكومي.‏



وتجاوز عدد الشركات المسجلة في سوريا وفق بيانات وزارة الاقتصاد والصناعة الصادرة في الأول من شهر آب الجاري، خلال النصف الأول من عام 2026 الـ 10 ‏آلاف شركة منها سجلات تجارية فردية، وشركات تضامنية وأخرى محدودة المسؤولية ‏وشركات مساهمة وشركات توصية، وفق بينات إحصائية لمديرية الشركات نشرتها ‏وزارة الاقتصاد والصناعة عبر قناتها على تلغرام في الأول من الشهر الجاري.