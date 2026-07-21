مشاركون في “ناس تكس”: السوق السورية واعدة والمعرض منصة مهمة للتواصل بين الصناعيين والمستثمري

ريف دمشق-سانا

أكد مشاركون متخصصون بصناعة الأقمشة والألبسة الجاهزة في معرض “ناس تكس”، أن المعرض يشكل منصة مهمة لتعزيز التواصل بين الصناعيين والمستثمرين، واستعراض أحدث المنتجات والخامات والتقنيات المستخدمة في القطاع، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية، وتوسيع فرص الاستثمار، ورفع تنافسية المنتج السوري في الأسواق المحلية والخارجية.

وأوضح محمد صبّاغ، المشارك في شركة متخصصة بالأقمشة والملابس الرياضية، في تصريح لـ سانا، أن السوق السورية تمثل فرصة واعدة للمستثمرين، مشيراً إلى أن شركته عادت إلى سوريا بعد سنوات من الخبرة والعمل خارج البلاد، بهدف نقل هذه الخبرات وتوفير منتجات متخصصة تلبي احتياجات القطاع الرياضي.

ولفت صباغ إلى أن دراسة السوق السورية أظهرت وجود نقص في خصائص الأقمشة والملابس الرياضية التي تقوم شركته بتصنيعها، ما دفعه إلى دخول السوق لتلبية هذا الاحتياج، وتوفير بديل محلي يضمن الجودة، ويحد من الحاجة إلى الاستيراد، مبيناً أن المشاركة في المعرض تهدف إلى تقديم حلول متكاملة للراغبين بالاستثمار في هذا القطاع، عبر توفير الأقمشة والمنتجات الجاهزة، بما يسهل على أصحاب العلامات التجارية إطلاق مشاريعهم وفق بيانات واضحة تتعلق بالخامات والأسعار واستهلاك الأقمشة والغراماج (وحدة قياس وزن المادة في كل متر مربع).

تحديث الصناعة ضرورة لتعزيز التنافسية

بدوره، أكد أحمد نبات، المشارك في شركة متخصصة بتصنيع واستيراد الأقمشة والألبسة، أن مشاركتهم تهدف إلى عرض أحدث المنتجات في مجال أقمشة المفروشات والألبسة، إلى جانب أقمشة بديل السجاد، بما يواكب التطورات التي يشهدها قطاع الصناعات النسيجية.

وأشار نبات، إلى أن إدخال التقنيات والماكينات الحديثة إلى قطاع النسيج يفتح آفاقاً جديدة أمام الصناعة السورية، معرباً عن أمله في توظيف هذه التقنيات لتطوير الإنتاج المحلي، لافتاً إلى أن قطاع الألبسة في سوريا يمتلك مقومات جيدة، لكنه يحتاج إلى مزيد من التحديث والتطوير لمواكبة متطلبات الأسواق.

وشدد على أن جودة المنتج تمثل العامل الأساسي لتعزيز القدرة التنافسية واستعادة مكانة الصناعة السورية في الأسواق الخارجية والعودة إلى التصدير.

توفير المواد الأولية يدعم عودة الصناعة إلى التصدير

من جانبه، أوضح كرم العاسمي، ممثل شركة مشاركة في قطاع الألبسة مركزها الصين، أن الشركة تعمل في السوق الصينية منذ نحو خمسة عشر عاماً، وتتخصص في تجارة الأقمشة والزي الخليجي، مع تصدير منتجاتها إلى أسواق السعودية والإمارات والعراق.

وأشار العاسمي إلى أن المشاركة في المعرض بهدف التعريف بمنتجات الشركة، وبحث فرص التعاون مع الصناعيين السوريين، لافتاً إلى أن حجم المشاركة والإقبال الكبير من الزوار فاق التوقعات، وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد بقطاع النسيج والألبسة في سوريا.

وأوضح العاسمي أن المعرض أتاح فرصة للتواصل مع عدد من التجار والصناعيين من دمشق وحلب، ما أسهم في بناء علاقات أولية وفرص تعاون يُتوقع أن تتحول إلى شراكات خلال الفترة المقبلة، مبيناً أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع تتمثل في محدودية توافر المواد الأولية، رغم امتلاك الصناعيين السوريين خبرات وإمكانات تؤهلهم لتقديم منتجات ذات جودة عالية.

ولفت العاسمي إلى أن الشركة تعمل على دعم الصناعة السورية من خلال توفير الأقمشة والإكسسوارات والمواد الأولية عالية الجودة، بما يسهم في تحسين المنتج النهائي وتعزيز تنافسيته، مؤكداً أن توفير الخامات المناسبة يشكل خطوة أساسية لاستعادة مكانة صناعة الألبسة السورية في الأسواق الخارجية، ودعم جهود النهوض بالقطاع خلال المرحلة المقبلة.

وكان معرض سوريا الدولي للنسيج “ناس تكس ‌‏‌‏‌‏2026” بدورته الأولى انطلق يوم السبت الفائت على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق، برعاية الرئيس أحمد الشرع، وحضور رسمي واسع ووفود دولية، ‌‏‌‏وبمشاركة لافتة من رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية.‏