دورة تدريبية حول التواصل المؤسسي الفعّال وإدارة التفاعل في درعا

درعا-سانا



نظمت مديرية التنمية الإدارية في محافظة درعا اليوم الأحد، دورة تدريبية بعنوان التواصل المؤسسي الفعّال وإدارة التفاعل، شارك فيها عدد من رؤساء أقسام التنمية الإدارية ودوائرها ورؤساء الدواوين في المؤسسات والمديرية بالمحافظة.

وتهدف الدورة إلى تطوير القدرات الإدارية لدى العاملين في الجهات العامة، وتعزيز مهارات التواصل والتنسيق بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمراجعين.





وفي تصريح لـ سانا، أوضحت مدربة بناء القدرات آلاء مقداد أن الدورة ركزت على أهمية التواصل المؤسسي في رفع كفاءة الأداء داخل المؤسسات، وتعزيز التعاون بين الموظفين بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للعاملين والمراجعين، وتحقيق مستويات أعلى من الفاعلية والإنتاجية في بيئة العمل.



من جانبه، بيّن ماهر العتمة “مدرب مهارات” أن الدورة التدريبية تناولت محاور رئيسية أبرزها عناصر عملية التواصل الفعال والتخلص من معيقات التواصل، وكيفية إدارة النقاشات داخل البيئة المؤسسية، بما يسهم في رفع جودة الكادر الحكومي ومواكبة المستجدات المعاصرة في القرن الحادي والعشرين.



بدوره، أشار رئيس قسم التنمية الإدارية في مديرية الخدمات الفنية بدرعا منذر العقلة إلى أنه تم التنسيق مع مديرية التنمية الإدارية في المحافظة لترشيح عدد من العاملين من رؤساء الأقسام والدوائر ورؤساء الدواوين للمشاركة في هذه الدورة على مستوى المحافظة.



وأكد العقلة أن الدورة كانت ضرورية نظراً للدور المحوري الذي تؤديه أقسام التنمية الإدارية في التواصل المستمر مع الموظفين ومع مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية، لافتاً إلى أن امتلاك مهارات التواصل الفعّال يعد عاملاً أساسياً في تطوير العمل الإداري.



وتأتي هذه الدورة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها مديرية التنمية الإدارية في محافظة درعا لتطوير بيئة العمل الإداري داخل المؤسسات الحكومية، من خلال رفع كفاءة العاملين في مجالات التواصل المؤسسي وإدارة التفاعل بما يواكب متطلبات العمل الحديث في القرن الحادي والعشرين.