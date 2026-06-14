دورة تدريبية حول التواصل المؤسسي الفعّال وإدارة التفاعل في درعا

DSC2931 دورة تدريبية حول التواصل المؤسسي الفعّال وإدارة التفاعل في درعا

درعا-سانا
 
نظمت مديرية التنمية الإدارية في محافظة درعا اليوم الأحد، دورة تدريبية بعنوان التواصل المؤسسي الفعّال وإدارة التفاعل، شارك فيها عدد من رؤساء أقسام التنمية الإدارية ودوائرها ورؤساء الدواوين في المؤسسات والمديرية بالمحافظة.

DSC2939 دورة تدريبية حول التواصل المؤسسي الفعّال وإدارة التفاعل في درعا

وتهدف الدورة إلى تطوير القدرات الإدارية لدى العاملين في الجهات العامة، وتعزيز مهارات التواصل والتنسيق بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمراجعين.


وفي تصريح لـ سانا، أوضحت مدربة بناء القدرات آلاء مقداد أن الدورة ركزت على أهمية التواصل المؤسسي في رفع كفاءة الأداء داخل المؤسسات، وتعزيز التعاون بين الموظفين بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للعاملين والمراجعين، وتحقيق مستويات أعلى من الفاعلية والإنتاجية في بيئة العمل.
 
من جانبه، بيّن ماهر العتمة “مدرب مهارات” أن الدورة التدريبية تناولت محاور رئيسية أبرزها عناصر عملية التواصل الفعال والتخلص من معيقات التواصل، وكيفية إدارة النقاشات داخل البيئة المؤسسية، بما يسهم في رفع جودة الكادر الحكومي ومواكبة المستجدات المعاصرة في القرن الحادي والعشرين.
 
بدوره، أشار رئيس قسم التنمية الإدارية في مديرية الخدمات الفنية بدرعا منذر العقلة إلى أنه تم التنسيق مع مديرية التنمية الإدارية في المحافظة لترشيح عدد من العاملين من رؤساء الأقسام والدوائر ورؤساء الدواوين للمشاركة في هذه الدورة على مستوى المحافظة.
 
وأكد العقلة أن الدورة كانت ضرورية نظراً للدور المحوري الذي تؤديه أقسام التنمية الإدارية في التواصل المستمر مع الموظفين ومع مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية، لافتاً إلى أن امتلاك مهارات التواصل الفعّال يعد عاملاً أساسياً في تطوير العمل الإداري.
 
وتأتي هذه الدورة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها مديرية التنمية الإدارية في محافظة درعا لتطوير بيئة العمل الإداري داخل المؤسسات الحكومية، من خلال رفع كفاءة العاملين في مجالات التواصل المؤسسي وإدارة التفاعل بما يواكب متطلبات العمل الحديث في القرن الحادي والعشرين.

DSC2942 2 scaled دورة تدريبية حول التواصل المؤسسي الفعّال وإدارة التفاعل في درعا
DSC2962 1 scaled دورة تدريبية حول التواصل المؤسسي الفعّال وإدارة التفاعل في درعا
DSC2979 1 scaled دورة تدريبية حول التواصل المؤسسي الفعّال وإدارة التفاعل في درعا
DSC3007 1 scaled دورة تدريبية حول التواصل المؤسسي الفعّال وإدارة التفاعل في درعا
DSC3050 1 scaled دورة تدريبية حول التواصل المؤسسي الفعّال وإدارة التفاعل في درعا
حملة لتعزيز التلقيح الروتيني في محافظة دير الزور
وصول باخرتين محملتين بـ 70 ألف طن من القمح إلى مرفأ طرطوس
مشروع زراعي طموح لإنتاج 100 ألف غرسة زيتون سنوياً في حماة
محافظ ريف دمشق: الزيادة النوعية خطوة تعبر عن رؤية وطنية وتكرّس الاهتمام بالكفاءات
وزارة الاتصالات تطلق الأجندة الوطنية للشركات الناشئة لتعزيز بيئة الأعمال التقنية في سوريا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك