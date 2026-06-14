محافظ السويداء يبحث مع هيئة التخطيط وبرنامج الأغذية العالمي خطة تنموية للمحافظة

السويداء-سانا

بحث محافظ السويداء مصطفى البكور، مع رئيس هيئة التخطيط والإحصاء أنس رضوان سليم، ومعاونه لشؤون التخطيط رفعت حجازي، ونائب المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي (WFP) خالد عثمان، والوفد المرافق، خطة عمل متكاملة لدعم التنمية وتحسين الواقع الخدمي والاقتصادي في المحافظة.

وذكرت محافظة السويداء، عبر قناتها على تلغرام اليوم الأحد، أن المباحثات ركزت على تحديد أولويات العمل في المحافظة، وسبل تعزيز قدرات الكوادر المحلية وتدريبها، إلى جانب معالجة واقع الأمن الغذائي من خلال تنفيذ مسوح ميدانية متخصصة.

وأوضحت أن هذه المسوح تهدف إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة ومؤشرات محدثة حول الأوضاع الاقتصادية والديموغرافية في المحافظة، بما يسهم في دعم عملية التخطيط التنموي وبناء قدرات العاملين في المديريات المحلية لإعداد خطة تنمية متكاملة تستجيب للاحتياجات الفعلية للسكان.

وبحسب المحافظة، من المقرر أن يبدأ خلال الأيام المقبلة تنفيذ عدد من المسوح الميدانية اللازمة لدعم هذه الجهود وتعزيز فعالية البرامج التنموية المستقبلية.

ويأتي الاجتماع في إطار الجهود الرامية إلى تطوير الواقع الخدمي والتنموي في المحافظة، حيث كان المحافظ قد بحث مؤخراً مع عدد من الجهات المعنية آليات تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم التنمية الاقتصادية المحلية.