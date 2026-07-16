التنمية الإدارية تعلن بالتنسيق مع الإدارة المحلية توفر شواغر وظيفية  في دمشق

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التنمية الإدارية، بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة (محافظة دمشق)، اليوم الخميس عن توفر شواغر وظيفية إدارية وفنية ومهنية، على أن تكون محافظة العمل دمشق.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام أن مزايا العمل تشمل راتباً شهرياً مجزياً، وتعويضات خاصة، وتأمين وسائط نقل ضمن الورديات المعتمدة، وتأمين لباس العمل المخصص لعمال النظافة ومستلزمات الحماية الشخصية اللازمة، وذلك بعقد عمل سنوي قابل للتجديد وفقاً لنتائج تقييم الأداء.

وبيّنت الوزارة أن التفاصيل حول الشواغر المتاحة متوفرة ضمن الرابط ، مشيرة إلى أن آخر موعد لاستقبال طلبات التوظيف هو بتاريخ 22/07/2026، ويتم تقديم طلب التوظيف عبر الرابط.

ولفتت الوزارة أنه بالنسبة لقبول طلب الموظَّف المثبت في القطاع العام، يُشترط إرفاق وثيقة “لا مانع” صادرة عن الجهة العامة التي يعمل لديها المُتقدِّم، لافتةً إلى أن الجهة العامة غير ملزمة بتأمين السكن للمتقدمين من خارج المحافظة المطلوب العمل فيها.

وأشارت إلى أن أبرز معايير المفاضلة بين المُتقدِّمين تشمل الاختصاص العلمي العام والدقيق، ومحافظة الإقامة، والخبرة المهنية، والمهارات، والعمر منوهة إلى أنه يتم التواصل فقط مع المُتقدِّمين المُرشَّحين لشغل مركز العمل المُحدَّد، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة من اختبارات ومقابلات.

وتعمل وزارة التنمية الإدارية بالتنسيق مع الجهات العامة على الإعلان عن الشواغر الوظيفية واستقطاب الكفاءات لشغلها وفق معايير وشروط محددة، بما ينسجم مع احتياجات الجهات العامة، حيث أعلنت خلال اليومين الماضيين عن توفر شواغر في الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، والجهاز المركزي للرقابة المالية في عدد من المحافظات السورية.

