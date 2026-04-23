كهرباء ريف دمشق ترفع استطاعة مركزي تحويل في مدينة داريا

ريف دمشق-سانا

أنجزت الورشات الفنية في الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق أعمال رفع استطاعة مركزي تحويل في مدينة داريا، بهدف تحسين جودة التغذية، واستيعاب الأحمال المتزايدة ومعالجة الاختناقات الفنية بالمدينة.

وبينت الشركة على صفحتها في فيسبوك اليوم الخميس، أن ورشاتها رفعت استطاعة مركز تحويل “داريا 46” (جامع عمر بن الخطاب) من 630 إلى 1000 كيلو فولط أمبير، إضافة لزيادة استطاعة مركز “داريا 3” (ساحة شريدي البرجي) من 400 لتصبح 630 كيلو فولط أمبير.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الأعمال تضمن استقرار المنظومة الكهربائية بالمنطقة، وتخفيف الضغط عن الشبكة، وضمان استمرارية التيار الكهربائي للمشتركين.

وكانت ورشات الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق، ووحدة عمليات التشغيل بالمنطقة الجنوبية نجحت بتشغيل المحولة رقم (2) 66/20 كيلو فولط باستطاعة 30 ميغا فولط أمبير في محطة تحويل معضمية الشام (الفرسان) بريف دمشق.

