إطلاق مياه سد الرستن في حماة لدعم ري الأراضي الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي

حماة-سانا

أطلقت مديرية الموارد المائية في حماة اليوم الخميس، مياه سد الرستن باتجاه مجرى نهر العاصي؛ بهدف ري الأراضي الزراعية الممتدة على جانبي النهر بين سدي الرستن ومحردة، وتأتي هذه المبادرة في وقت يتزامن مع الاحتياج لري المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها محصول القمح.

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على تلغرام أن المكلف بتيسير أعمال مديرية الموارد المائية في حماة المهندس طراد النهار، أكد أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان حسن إدارة الموارد المائية، وشدد على أن هذه الخطوة تمثل دعماً مباشراً للفلاحين، وخاصة في ظل التحديات الراهنة، ما يسهم بشكل كبير في تحسين إنتاجية الأراضي الزراعية، ولا سيما محصول القمح الذي يعد ركيزة أساسية في تحقيق الأمن الغذائي المحلي.

من جهتهم، عبّر الفلاحون عن ارتياحهم لهذه المبادرة، لأنها ستسهم في استقرار العملية الزراعية واستدامة الإنتاج، مشيرين إلى أن إطلاق مياه السد في هذا التوقيت يعزز فرص نجاح الموسم الزراعي ويدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي.

وحضر عملية إطلاق مياه السد معاون المحافظ لشؤون القطاع الزراعي المهندس مصعب دياب، إضافة إلى عدد من المسؤولين في المحافظة.