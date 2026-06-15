جامعة اللاذقية تنظم ورشة لتطوير المهارات المهنية وتعزيز جاهزية الشباب لسوق العمل

اللاذقية-سانا

نظمت كلية الاقتصاد في جامعة اللاذقية، اليوم الإثنين، ورشة تدريبية بعنوان «المستقبل يُبنى الآن..أين تقف أنت؟»، بمشاركة عدد من الطلبة والمهتمين بتنمية المهارات الشخصية والمهنية، وذلك في إطار جهود الجامعة لتعزيز جاهزية الشباب لسوق العمل ومتطلبات المستقبل.

وركزت الورشة على مجموعة من المحاور التفاعلية المتعلقة ببناء الثقة بالنفس، وتنمية المهارات القيادية، وتعزيز روح المبادرة والابتكار، إضافة إلى تعريف الطلبة بالمهارات الأكثر طلباً في سوق العمل وآليات الاستعداد للفرص المهنية المستقبلية.

وأكدت رئيسة الهيئة الطلابية في كلية الاقتصاد فرح علامة، في تصريح لـ سانا، أن الورشة تسعى إلى تعريف الطلبة بمهارات القرن الحادي والعشرين التي أصبحت ضرورة للاندماج في بيئات العمل الحديثة، مشيرة إلى أن العديد من الخريجين يواجهون تحديات في تحديد خطواتهم المهنية الأولى بعد التخرج.

وأوضحت أن الفعالية تهدف إلى مساعدة الطلبة على استكشاف قدراتهم ورسم مساراتهم المهنية وتحديد أهدافهم المستقبلية، لافتة إلى أنها تمثل باكورة سلسلة من الأنشطة والورشات التدريبية التي يمكن تطويرها وتوسيعها وفق احتياجات الطلبة ومستوى تفاعلهم.

من جهتها، بيّنت ريم عيسى، الأستاذ المساعد في قسم المحاسبة بكلية الاقتصاد، أن تنظيم الورشة جاء استجابة للحاجة المتزايدة إلى دعم الشباب وتمكينهم من مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم وسوق العمل.

وأضافت : أن عدداً من الطلبة يواجهون صعوبة في تحديد أولوياتهم وأهدافهم المهنية، ما دفع الكلية إلى إطلاق فعاليات تُسهم في تعزيز التواصل معهم وتقديم الإرشاد اللازم لمساعدتهم على اكتشاف إمكاناتهم وبناء خطط مستقبلية واضحة.

وأشارت عيسى إلى أن الورشة ركزت على مساعدة المشاركين في تحديد نقاط القوة والتحديات التي تواجههم، وفهم موقعهم الحالي ومتطلبات المرحلة المقبلة، بما يُسهم في تعزيز قدرتهم على اتخاذ قرارات مهنية أكثر وضوحاً وفاعلية.

وتأتي هذه الفعالية ضمن البرامج التدريبية والتأهيلية التي تنفذها جامعة اللاذقية بهدف تطوير مهارات الطلبة، وتعزيز مواءمة مخرجات التعليم الجامعي مع احتياجات سوق العمل، وترسيخ مفاهيم التعلم المستمر والابتكار والريادة لدى الشباب.