دخول الطحين المدعوم إلى السويداء وتوزيع الخبز سيتم بالسعر الرسمي

السويداء-سانا

دخلت شاحنات محمَّلة بالطحين المدعوم إلى محافظة السويداء اليوم الخميس، بتوجيه من محافظ السويداء مصطفى البكور، وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة، في خطوة وصفت بأنها تأتي لتخفيف المعاناة عن أبناء المحافظة، وذلك عقب توقف توريدات المنظمات من الطحين إلى المحافظة.

وأعلنت محافظة السويداء عبر قناتها على تلغرام أنه من المقرر أن يُباع الخبز وفق التسعيرة الرسمية المحددة من الدولة، مع إشراف ومراقبة مباشرة من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة، لضمان العدالة والشفافية في التوزيع.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الحكومة على دعم أهالي السويداء وتخفيف الأعباء عنهم، وإتاحة الخبز للجميع بسعر عادل.

وكانت الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك أعلنت في الـ 5 من الشهر الجاري، السماح لأصحاب الأفران العامة والخاصة في محافظة السويداء باستجرار مادة الطحين المدعوم مباشرة، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي لضمان استمرار تقديم الخبز للأهالي.

