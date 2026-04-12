ثقافة الرقة تطلق برنامج “روتين” لتعليم اللغة الإنكليزية

الرقة-سانا

أطلقت مديرية الثقافة في الرقة نشاطاً تدريبياً لتعليم اللغة الإنكليزية بعنوان “روتين”، وذلك ضمن خطة الأنشطة الشعبية الهادفة إلى تنمية المهارات ورفع كفاءة مختلف الشرائح المجتمعية.

ويستهدف النشاط فئات الموظفين والخريجين وطلاب الجامعات، ويستمر مدة ستة أشهر، ويتضمن ثلاثة مستويات تعليمية: مبتدئ، ومتوسط، ومتقدم، بما يتيح للمشاركين تطوير مهاراتهم بشكل تدريجي.

وأوضح الدكتور زياد العمر، المحاضر في اللغة الإنكليزية، في تصريح لمراسل سانا، أن العدد المستهدف للمشاركين في النشاط كان 100 متدرب، إلا أن الإقبال الكبير أدى إلى ارتفاع عدد الحضور ليصل إلى نحو 200 طالب، ما يعكس الاهتمام المتزايد بتعلم اللغة الإنكليزية.

وبيّن العمر أن النشاط يأتي في إطار رؤية الدولة لتطوير قدرات الأفراد ورفع كفاءة الموظفين على مختلف الأصعدة، ولاسيما في مجال اللغة الإنكليزية، نظراً لأهميتها في مختلف مفاصل العمل الحكومي والقطاع الخاص.

وأشار إلى أن البرنامج التدريبي يقام ثلاثة أيام أسبوعياً (الأحد، الإثنين، الثلاثاء)، وفق خطة منهجية تراعي الفروق الفردية بين المتدربين.

وفي ختام النشاط، تمنح وزارة الثقافة المشاركين شهادة مصدقة ومختومة أصولاً، لافتة إلى أن هذه الشهادة لا تعادل الشهادات الأكاديمية ولا تخوّل حاملها التوظيف أو التدريس، وإنما تعد داعماً مهماً للمهارات الشخصية وتعزيز السيرة الذاتية.

ويأتي هذا النشاط ضمن سلسلة من البرامج التي تنفذها وزارة الثقافة بالتعاون مع مديرياتها في المحافظات، بهدف دعم التنمية البشرية وتعزيز المهارات اللغوية لدى الشباب.