“الواد زنبع الشغال”.. عرض مسرحي لطلبة طرطوس يجمع بين الكوميديا والرسائل الهادفة

طرطوس-سانا

استضافت خشبة المسرح الوطني في مدينة طرطوس مساء اليوم الأحد، العرض المسرحي “الواد زنبع الشغال”، الذي قدمه الفريق المسرحي التابع لاتحاد طلبة سوريا فرع طرطوس، وسط حضور جماهيري لافت من طلبة الجامعات والمهتمين بالحركة المسرحية.

ويأتي العرض الذي قدم بالتعاون مع مديرية المسارح والموسيقا، ضمن سلسلة النشاطات الفنية والثقافية الهادفة إلى تنشيط الحركة المسرحية الشبابية، وإتاحة الفرصة أمام المواهب الشابة لتقديم أعمال تعبّر عن قضايا المجتمع بأسلوب فني معاصر، يجمع بين الكوميديا والرسائل الاجتماعية الهادفة.

وأوضح الدكتور مهدي علي رئيس فرع اتحاد طلبة سوريا في طرطوس في تصريح لـ سانا، أن العرض الذي شهد حضوراً جماهيرياً كبيراً وتفاعلاً لافتاً من الجمهور، يظهر أهمية النشاطات الفنية في خلق حالة من الفرح والتواصل بين الشباب، ونوه بما قدمه الطلاب اعلى مستوى الأداء وروح العمل الجماعي.

وأضاف علي: إن العمل المسرحي يحمل أبعاداً فنية وإنسانية مهمة، ويهدف إلى دعم الطاقات الشبابية وتشجيع الطلبة على المشاركة في الأنشطة الثقافية والإبداعية، ولاسيما أن المسرح يشكل مساحة حقيقية للتعبير عن قضايا المجتمع وصقل مواهب الشباب وتعزيز حضورهم.

وبيّن غيث إبراهيم لطيفة، عضو فرقة المسرح الجامعي، أن العرض نتاج كتابة وإخراج جماعي بمشاركة 12 ممثلاً، وبإشراف الأستاذ هاني لطش الذي ساهم توجيهه في تجاوز تحديات التحضير، وأضاف: إن العمل يعكس واقع المجتمع بقالب كوميدي، معرباً عن شكره للأستاذ رامي عيسى على دعمه المستمر”.

بدوره بيّن الممثل المسرحي والسينمائي علي محمد عيسى أنه جسّد في العرض شخصية “أبو الغضب”، وهي شخصية واقعية تعكس معاناة بعض الأسر نتيجة الظروف المعيشية الصعبة وعدم الاستقرار الأسري، لافتاً إلى أهمية المسرح في نقل هموم الناس وقضاياهم بطريقة فنية مؤثرة.

أما الممثل حسن أسعد عسكور، طالب كلية الاقتصاد، فأشار إلى أنه أدى دور شخصية “زنبع”، وهي شخصية بسيطة وعفوية تعمل في قهوة المعلم أبو الغضب وتسعى دائماً لنشر الفرح بين الناس رغم الظروف الصعبة، واعتبر أن تفاعل الجمهور والابتسامة التي ارتسمت على وجوه الحاضرين يشكل الدافع الأكبر للفريق للاستمرار في تقديم أعمال هادفة.

وعبّر عدد من الحضور عن إعجابهم بالمستوى الفني للعرض والأداء الذي قدمه الفريق المسرحي، مؤكدين أهمية استمرار هذه الفعاليات الثقافية التي تسهم في تنشيط الحركة الفنية في محافظة طرطوس واستقطاب فئة الشباب نحو المسرح والفنون الهادفة.