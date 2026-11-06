السيول تضرب ريف حمص الشرقي.. وجهود لإعادة فتح الطرق المتضررة وتأهيلها
إنجاز 54% من خطة تعزيل المصارف ومجاري السيول في طرطوس استعداداً للموسم المطري
وحدتا التخزين والتبريد في الشميطية بريف دير الزور تدعمان المزارعين وتحفظان محاصيلهم
“سوريا لوحة من الأصوات”.. أمسية للفرقة السيمفونية الوطنية في دار الأوبرا
شركات صينية وتركية تستكشف فرص الاستثمار بقطاع البناء وإعادة الإعمار في سوريا
دير الزور.. إجراءات فنية تخفّض مستويات العكارة في مياه الشرب
مبادرة مجتمعية في دمشق لتعزيز حقوق الأطفال الأيتام وذوي الإعاقة
بدء أعمال إعادة تأهيل محطة البوكمال لتحسين تزويد المياه لنحو 150 ألف نسمة
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