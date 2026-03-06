مشفى الأطفال التخصصي في الرقة يواصل تقديم خدماته رغم الضغط المتزايد على أقسامه

الرقة-سانا

يواصل مشفى الأطفال التخصصي في محافظة الرقة تقديم خدماته الطبية بظل الضغط المتزايد على أقسامه نتيجة الإقبال الكبير عليه مع عودة الاستقرار إلى المنطقة حيث سجلت نحو 12 ألف مستفيد من الخدمات الطبية خلال 28 يوماً.

وأكد مدير المشفى الدكتور حسين العكلة في تصريح اليوم الجمعة أن الكوادر الطبية تواصل عملها لاستيعاب الأعداد المتزايدة حيث استقبلت العيادات الخارجية 7610 مراجعين، بينما تعامل قسم الإسعاف مع 2059 حالة، إضافة إلى مئات الحالات التي تلقت الرعاية في أقسام العناية المركزة والحواضن والعمليات.

وأشار العكلة إلى أن القدرة الاستيعابية للمشفى لا تتجاوز 117 سريراً، بينها خمسة أسرة عناية مركزة، مبيناً أن استمرار العمل بهذا الضغط يشكل تحدياً للحفاظ على جودة الخدمات الطبية وسلامة المرضى.

ولفت إلى أن الحل يتمثل في الانتقال إلى مبنى مشفى الأطفال الجديد، لكونه مجهزاً بشكل أفضل ويملك قدرة استيعابية أكبر، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للأطفال في المحافظة.

يذكر أن القطاع الصحي في الرقة تعرض خلال السنوات الماضية لأضرار كبيرة أدت إلى خروج عدد من المشافي والمراكز الصحية عن الخدمة وتضرر البنية التحتية، ما انعكس سلباً على الخدمات المقدمة للأهالي.