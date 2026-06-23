صيانة خط “‏MPL4‌‏” لري الأراضي الزراعية في سهل عكار‏

طرطوس-سانا
أجرت مديرية الموارد المائية في طرطوس أعمال صيانة على الخط الرئيسي “MPL4”، بما يضمن إيصال مياه الري بكفاءة وانتظام إلى نحو 400 هكتار من الأراضي الزراعية في قرى الطليعي، وتل وعاوع، وتل الترمس، وأرزونة، وجزء من قرية كفرفو في سهل عكار.
وأوضح مدير الموارد المائية بطرطوس المهندس محمد محرز في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة الصيانة المستمرة التي تنفذها المديرية، بهدف الحفاظ على كفاءة الشبكات وضمان استمرارية وصول مياه الري إلى الأراضي الزراعية المستفيدة خلال موسم السقاية الحالي.
يذكر أن مديرية الموارد المائية كثفت أعمالها في الفترة السابقة مع بداية موسم الري، لناحية صيانة الشبكات والمنشآت المائية، بهدف تأمين مياه الري بشكل مستدام، لتعزيز الإنتاج الزراعي وإيصال مياه الري للمساحات المزروعة.