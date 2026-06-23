صيانة خط “‏MPL4‌‏” لري الأراضي الزراعية في سهل عكار‏

سهل عكار صيانة خط "‏MPL4‌‏" لري الأراضي الزراعية في سهل عكار‏

طرطوس-سانا

أجرت مديرية الموارد المائية في طرطوس أعمال صيانة على الخط ‏الرئيسي “‏MPL4‌‏”، بما يضمن إيصال مياه الري بكفاءة وانتظام إلى نحو ‌‏400 هكتار من الأراضي الزراعية في قرى الطليعي، وتل وعاوع، وتل ‏الترمس، وأرزونة، وجزء من قرية كفرفو في سهل عكار.‏

وأوضح مدير الموارد المائية بطرطوس المهندس محمد محرز في تصريح لـ ‏سانا اليوم الثلاثاء، أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة الصيانة المستمرة التي ‏تنفذها المديرية، بهدف الحفاظ على كفاءة الشبكات وضمان استمرارية ‏وصول مياه الري إلى الأراضي الزراعية المستفيدة خلال موسم السقاية ‏الحالي.‏

يذكر أن مديرية الموارد المائية كثفت أعمالها في الفترة السابقة مع بداية ‏موسم الري، لناحية صيانة الشبكات والمنشآت المائية، بهدف تأمين مياه ‏الري بشكل مستدام، لتعزيز الإنتاج الزراعي وإيصال مياه الري للمساحات ‏المزروعة. ‏

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