وزير الإعلام يبحث مع القائم بأعمال السفارة اليمنية في دمشق تعزيز التعاون الإعلامي

دمشق-سانا

أكد وزير الإعلام حمزة المصطفى و القائم بأعمال السفارة اليمنية في دمشق محمد بعكر، على أهمية عودة العلاقات بين البلدين، والحرص على تطويرها في مختلف المجالات.

وقدم السفير اليمني خلال اللقاء الذي جرى في الوزارة بدمشق التهنئة للشعب السوري بمناسبة عيد التحرير، مشيداً بالإنجازات التي حققتها سوريا في مختلف القطاعات.

وعبر الجانبان عن رغبتهما في تعزيز التعاون الإعلامي، وتوقيع مذكرة تعاون بين وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” والوكالة العربية السورية للأنباء”سانا”، وإنشاء نقطة اتصال مباشرة بين الحكومتين، وتنسيق الجهود لمواجهة المحتوى المضلل الذي يستهدف البلدين، والعمل على تشجيع التغطية الإعلامية المتبادلة، بشكل يعكس عمق العلاقات الأخوية بين سوريا واليمن.

و قدّم السفير اليمني عرضاً حول آخر التطورات السياسية والعسكرية في اليمن، مؤكداً دعم بلاده الكامل للحكومة والشعب السوري في مساعيهما لبناء دولتهم الجديدة.

