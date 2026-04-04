انطلاق بطولة رجال حماة بالشطرنج بمشاركة 30 لاعباً

حماة-سانا

انطلقت اليوم بطولة حماة لفئة الرجال بالشطرنج التي تقيمها اللجنة الفنية للعبة بمشاركة 30 لاعباً يمثلون أندية المحافظة بينهم 10 لاعبين مصنفين دولياً.

وأوضح رئيس اللجنة الفنية للشطرنج بحماة علي الخطيب أن مستوى البطولة جيد نظراً لمشاركة عدد من أبطال اللعبة على المستوى المحلي والعربي، مبيناً أنها تقام وفق النظام السويسري من ست جولات بالشطرنج الكلاسيكي وتستمر ثلاثة أيام.

وسيتم في ختام البطولة اختيار منتخب حماة، للمشاركة في بطولة الجمهورية للمرحلة التمهيدية التي تستضيفها حمص في 23 نيسان الجاري.

يذكر أن محافظة حماة تضم لاعبين بارزين في لعبة الشطرنج التي توصف بأنها لعبة الأذكياء، حيث سبق أن حصلوا على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية والبطولات العربية.