الشبكة السورية لحقوق الإنسان تدين التفجير الإرهابي بدمشق

دمشق-سانا

أدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بأشد العبارات، التفجير الإرهابي الذي استهدف، أول أمس الخميس، أحد المقاهي بمحيط قصر العدل في دمشق، ودعت إلى إجراء تحقيق “سريع وفعال ومستقل” لكشف ملابساته، ومحاسبة المسؤولين عنه.

وأكدت الشبكة في بيان لها، اليوم السبت، أن التفجير الإرهابي اعتداء خطير على المدنيين والحق في الحياة والسلامة الشخصية، مشددةً على أن المعلومات المتوافرة لديها حتى الآن لا تسمح بتحديد الجهة المسؤولة أو الدافع وراء التفجير، وأنها تواصل التحقق من جميع الوقائع وفق منهجيتها المعتمدة.

ودعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى ضمان محاسبة جميع المسؤولين عن التخطيط أو التنفيذ أو المساهمة في الهجوم وفق إجراءات قضائية تستوفي معايير “المحاكمة العادلة”، مع توفير الرعاية الطبية والنفسية للمصابين، والدعم اللازم لأسر الضحايا.

كما حثت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على دعم الجهود الرامية إلى حماية المدنيين والمرافق المدنية في سوريا، وتعزيز قدرات التحقيق الجنائي والطب الشرعي وحفظ الأدلة، وتقديم الدعم للضحايا والناجين وأسرهم.

‎وكان التفجير الإرهابي أسفر عن ‏مقتل 10 مدنيين وإصابة 21 آخرين، ‏فيما أكدت سوريا ‏أن هذا العمل الإرهابي الجبان لن يثنيها عن ‏مواصلة ‏جهودها في حماية المواطنين، وتثبيت الأمن ‏والاستقرار‎.‎