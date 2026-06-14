الدوري الممتاز.. أهلي حلب يلاقي الحرية وحمص الفداء يطارد المتصدر عبر حطين

محافظات-سانا

تختتم، اليوم الأحد، منافسات المرحلة الحادية عشرة من إياب الدوري الممتاز لكرة القدم بثلاث مباريات في كلّ من حلب وحمص وحماة، أبرزها لقاء ديربي الشهباء بين أهلي حلب والحرية.

وتحظى مباراة أهلي حلب مع جاره الحرية على ملعب الحمدانية بأهمية بالغة للطرفين، إذ يسعى الأول إلى كسب النقاط الثلاث للحفاظ على صدارته، والاقتراب أكثر من اللقب، في حين يتطلع الثاني إلى تحقيق نتيجة إيجابية لتعزيز موقعه والابتعاد عن مناطق الخطر، مستنداً إلى حالة الانسجام والتجانس التي ظهر عليها في مرحلة الإياب، والتعويض عن خسارته الثقيلة ذهاباً بخمسة أهداف لهدف.

ويستضيف حمص الفداء على أرض الملعب البلدي نظيره حطين في مواجهة قوية يتطلع من خلالها الفريق الحمصي إلى تحقيق الفوز للبقاء في دائرة المنافسة ومطاردة المتصدر، مستغلاً عاملي الأرض والجمهور، وتراجع طموحات ضيفه الذي ابتعد عن حسابات اللقب واتجه للاعتماد على لاعبي الفئات الشابة والواعدين للتحضير للموسم المقبل.

يذكر أن لقاء الذهاب بين الفريقين في اللاذقية قد انتهى بالتعادل السلبي.

ويلتقي على أرض ملعب حماة البلدي الطليعة مع ضيفه الوحدة في مباراة يسعى من خلالها الأول إلى إثبات قوته على أرضه وتحسين مركزه، بينما يدخلها الثاني للحفاظ على مركزه الثالث والتحضير الفني والبدني لمواجهة القمة المرتقبة التي ستجمعه مع أهلي حلب في الجولة القادمة، وكان لقاء الذهاب قد انتهى لمصلحة الوحدة بهدفين لهدف، حيث سجل له مؤمن ناجي وعلي بشماني، في حين سجل للطليعة سامر خانكان.

ويتصدّر الدوري السوري الممتاز لكرة القدم أهلي حلب بـ 60 نقطة، يليه حمص الفداء بـ 57، ويأتي ثالثاً الوحدة بـ 51 نقطة.