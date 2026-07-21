صحة إدلب تكرم أكثر من 30 قابلة تقديراً لجهودهن خلال سنوات الثورة

IMG 9390 صحة إدلب تكرم أكثر من 30 قابلة تقديراً لجهودهن خلال سنوات الثورة

إدلب-سانا ‏
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كرّمت مديرية الصحة في محافظة إدلب بالتعاون مع فرع إدلب لنقابة التمريض والمهن الصحية ‏والطبية المساعدة، وبالشراكة مع الجمعية الطبية السورية الأمريكية “سامز” وجمعية تنظيم الأسرة ‏اليوم الثلاثاء، أكثر من 30 قابلة تقديراً لخدماتهن الإنسانية والطبية خلال سنوات الثورة السورية، ‏وذلك على مدرج المديرية.

IMG 9343 صحة إدلب تكرم أكثر من 30 قابلة تقديراً لجهودهن خلال سنوات الثورة

وأكد نقيب التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة بفرع إدلب لمراسل سانا مناف داني، أن ‏تكريم القابلات نوع من العرفان لدورهن المحوري في المستشفيات والمراكز الصحية، وتفانيهن في ‏أداء الواجب رغم التحديات التي واجهنها على مدى سنوات الثورة، وإسهامهن في رعاية الأمهات ‏ومرافقة الأطفال في ظروف استثنائية وصعبة.‏

وفي تصريح مماثل أشارت القابلة أنعام كراكيش إحدى المكرمات، إلى أن التكريم يمثل دافعاً لمواصلة ‏العمل الإنساني، مشيرةً إلى أن القابلات واجهن ظروفاً صعبة لكنهن التزمن برسالة رعاية ‏الأمهات والأطفال والحفاظ على سلامتهم.‏
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ويأتي هذا التكريم في إطار جهود مديرية صحة إدلب وشركائها لتسليط الضوء على الكوادر ‏الصحية العاملة في الميدان، وتقدير التضحيات التي بذلتها القابلات في تقديم الرعاية الصحية ‏الأولية للأمهات والأطفال، وخاصة في المناطق التي شهدت نقصاً في الخدمات الطبية خلال ‏سنوات الثورة.‏

IMG 9380 صحة إدلب تكرم أكثر من 30 قابلة تقديراً لجهودهن خلال سنوات الثورة
IMG 9344 صحة إدلب تكرم أكثر من 30 قابلة تقديراً لجهودهن خلال سنوات الثورة
IMG 9350 صحة إدلب تكرم أكثر من 30 قابلة تقديراً لجهودهن خلال سنوات الثورة
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