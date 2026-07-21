صحة إدلب تكرم أكثر من 30 قابلة تقديراً لجهودهن خلال سنوات الثورة

إدلب-سانا ‏

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كرّمت مديرية الصحة في محافظة إدلب بالتعاون مع فرع إدلب لنقابة التمريض والمهن الصحية ‏والطبية المساعدة، وبالشراكة مع الجمعية الطبية السورية الأمريكية “سامز” وجمعية تنظيم الأسرة ‏اليوم الثلاثاء، أكثر من 30 قابلة تقديراً لخدماتهن الإنسانية والطبية خلال سنوات الثورة السورية، ‏وذلك على مدرج المديرية.

وأكد نقيب التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة بفرع إدلب لمراسل سانا مناف داني، أن ‏تكريم القابلات نوع من العرفان لدورهن المحوري في المستشفيات والمراكز الصحية، وتفانيهن في ‏أداء الواجب رغم التحديات التي واجهنها على مدى سنوات الثورة، وإسهامهن في رعاية الأمهات ‏ومرافقة الأطفال في ظروف استثنائية وصعبة.‏

وفي تصريح مماثل أشارت القابلة أنعام كراكيش إحدى المكرمات، إلى أن التكريم يمثل دافعاً لمواصلة ‏العمل الإنساني، مشيرةً إلى أن القابلات واجهن ظروفاً صعبة لكنهن التزمن برسالة رعاية ‏الأمهات والأطفال والحفاظ على سلامتهم.‏

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ويأتي هذا التكريم في إطار جهود مديرية صحة إدلب وشركائها لتسليط الضوء على الكوادر ‏الصحية العاملة في الميدان، وتقدير التضحيات التي بذلتها القابلات في تقديم الرعاية الصحية ‏الأولية للأمهات والأطفال، وخاصة في المناطق التي شهدت نقصاً في الخدمات الطبية خلال ‏سنوات الثورة.‏