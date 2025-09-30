بدء أعمال ترميم خمس مدارس في الزبداني بريف دمشق

دمشق-سانا

انطلقت أعمال ترميم خمس مدارس في مدينة الزبداني بريف دمشق، بعد خروجها عن الخدمة بشكل كامل جراء قصف النظام البائد خلال السنوات السابقة.

مدير الأبنية المدرسية في وزارة التربية محمد الحنون أوضح في تصريح لـ سانا اليوم، أن أعمال الترميم تشمل إعادة تأهيل شاملة للأبنية الخمسة، بدءاً من صيانة الجدران وأعمال الطلاء، مروراً بتركيب الأبواب والنوافذ، ووضع تجهيزات خاصة بصالات الأنشطة والباحات، وصولاً إلى إنشاء ملعب لكرة القدم يوفّر مساحة لممارسة الأنشطة الرياضية.

وأشار الحنون إلى أن المدارس الخمس خارج الخدمة تماماً ومتهالكة بشكل كبير، ما يجعل عملية الترميم بحاجة إلى وقت وجهد قبل أن تكون جاهزة لاستقبال الطلاب من جديد، مؤكداً أن الهدف من المشروع هو إعادة العملية التعليمية إلى المنطقة وتوفير بيئة مدرسية متكاملة تلبي احتياجات التلاميذ.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت منذ أيام إنجاز ترميم شامل لـ 531 مدرسة في مختلف المحافظات، أعيدت إلى الخدمة التعليمية بحلة جديدة، فيما تتواصل حالياً عمليات ترميم لـ 676 مدرسة إضافية، مع التركيز على المناطق الريفية المتضررة التي عاد إليها الطلاب بعد سنوات من التهجير.

