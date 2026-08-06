افتتاح صالة ضيافة ودرجة رجال الأعمال للخطوط الجوية السورية في مطار دمشق الدولي

photo 2026 08 06 21 33 04 افتتاح صالة ضيافة ودرجة رجال الأعمال للخطوط الجوية السورية في مطار دمشق الدولي

دمشق-سانا

افتتحت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري، اليوم الخميس، صالة الضيافة ودرجة رجال الأعمال (VIP Lounge) التابعة للخطوط الجوية السورية في مطار دمشق الدولي، في إطار الجهود الرامية إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمسافرين وتعزيز تجربة السفر.

photo 2026 08 06 21 33 25 افتتاح صالة ضيافة ودرجة رجال الأعمال للخطوط الجوية السورية في مطار دمشق الدولي

وبينت الهيئة عبر قناتها على التلغرام، أن الصالة تقدم للمسافرين مجموعة متكاملة من الخدمات، تشمل قاعات انتظار مريحة وخدمات ضيافة متميزة، بما يسهم في توفير تجربة سفر أكثر راحة وخصوصية، وفق أعلى معايير الجودة.

شارك في الافتتاح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة السورية القابضة للطيران أنور عقاد، إلى جانب عدد من المعنيين بقطاع الطيران المدني.

ويأتي ذلك بالتزامن مع مواصلة الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي تنفيذ مشاريع تطوير مطار دمشق الدولي، بهدف رفع جاهزيته التشغيلية وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين.‏

photo 2026 08 06 21 33 19 افتتاح صالة ضيافة ودرجة رجال الأعمال للخطوط الجوية السورية في مطار دمشق الدولي
photo 2026 08 06 21 33 21 افتتاح صالة ضيافة ودرجة رجال الأعمال للخطوط الجوية السورية في مطار دمشق الدولي
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