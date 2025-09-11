تركيب منظومة طاقة شمسية جديدة في محطة مياه دير سمعان بريف حلب

حلب-سانا

أنجزت ورشات المؤسسة العامة لمياه الشرب في حلب، بالتعاون مع منظمة شفق ، تركيب منظومة جديدة للطاقة الشمسية في محطة مياه دير سمعان بريف حلب، وذلك ضمن جهود تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لتأمين الخدمات الأساسية.

وأوضح المدير العام للمؤسسة المهندس جمال ديبان في تصريح لـ سانا أن المشروع يمثل خطوة مهمة في سبيل رفع كفاءة خدمات المياه، مشيراً إلى أنه سيوفر مياه الشرب لأكثر من 8 آلاف نسمة بالاعتماد على مصادر طاقة نظيفة وبديلة.

من جانبه، بيّن المهندس سامر سعيد، المسؤول عن تطوير المحطة في منظمة شفق، أن المشروع شمل تحديث المنظومة القديمة وتركيب نظام شمسي جديد بقدرة 64 كيلوواط عبر 108 ألواح شمسية، ما أسهم في زيادة استطاعة الغاطس من 40 حصاناً إلى 100 حصان.

وأضاف: إن الأعمال تضمنت أيضاً إنشاء مبنى خدمي لسكن العمال، وإحاطة الموقع بسور معدني، وتبليط الأرضيات، وتنفيذ التوصيلات الكهربائية اللازمة لضمان استمرارية التشغيل بكفاءة عالية.

بدوره، أشار المواطن جمعة معتوق من أهالي القرية إلى أن زيادة عدد الألواح الشمسية ساعد في رفع كمية الضخ واستقرارها، ما لبّى احتياجات السكان من مياه الشرب، داعياً الأهالي إلى ترشيد الاستهلاك والمحافظة على الثروة المائية.

ويُعد المشروع من أبرز المشاريع الخدمية في المنطقة، إذ يسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير المياه بالاعتماد على الطاقة النظيفة.