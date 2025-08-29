مشاركة واسعة في معرض دمشق الدولي.. 44 دولة و800 شركة محلية وخارجية

دمشق-سانا

يشهد معرض دمشق الدولي في دورته الـ 62 مشاركة كبيرة حيث وصل عدد الدول المشاركة إلى 44 دولة، و800 شركة محلية وخارجية.

وأوضح مسؤول لجنة التنظيم الداخلي لمعرض دمشق الدولي صبحي الدالي في تصريح لـ سانا أن الدورة الحالية للمعرض التي تقام تحت شعار سوريا تستقبل العالم، شهدت إقبالاً دولياً واسعاً يعكس انفتاح سوريا على تعزيز العلاقات الاجتماعية والاقتصادية مع مختلف الدول بعد سنوات طويلة من العزلة جراء ممارسات النظام البائد.

ولفت إلى أن عدد الدول المشاركة وصل إلى 44 بينها 10 دول عربية، بينما وصل عدد الشركات إلى 800 شركة محلية وخارجية بينها 267 شركة دولية، بينما وصلت مساحة الأجنحة المحجوزة إلى 45.706 ألف متر مربع.

وبيّن الدالي أن مشاركة المملكة العربية السعودية في المعرض كانت من أكبر المشاركات، وأعطت قيمة مضافة كبيرة للمعرض تعكس عمق العلاقات بين البلدين وحرصهما على تطويرها في مختلف المجالات.

والدول المشاركة هي: السعودية، قطر، الإمارات، الأردن، مصر، الجزائر، فلسطين، ليبيا، سلطنة عمان، السودان، تركيا، إندونيسيا، باکستان، مقدونيا، بلجيكا، ألمانيا، سیریلانکا، أبخازيا، بولندا، بولونيا، أوكرانيا، التشيك، سلوفاكيا، جنوب أفريقيا، هنغاريا، سلوفينيا، الفلبين، السويد، إستونيا، لاتفيا، ليتوانيا، مولدوفا، رومانيا، كرواتيا، صربيا، بلغاريا، الجبل الأسود، ألبانيا، مقدونيا الشمالية، اليونان، النمسا، البوسنة والهرسك، فنلندا.

وانطلقت فعاليات معرض دمشق الدولي يوم الأربعاء الماضي وتستمر حتى الخامس من أيلول المقبل.