جولة تفقدية على صالات الجمارك ومستوى الخدمات المقدمة في مطار دمشق الدولي

دمشق-سانا

تفقد معاون رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك لشؤون الجمارك خالد البراد، ومدير العلاقات في الهيئة مازن علوش ومدير الضابطة الجمركية محمد حامد، صالات الجمارك المخصصة لاستقبال المسافرين في مطار دمشق الدولي، وواقع العمل ومستوى الخدمات المقدمة.

وأوضحت الهيئة عبر قناتها على التلغرام اليوم الخميس، أن البراد تفقد أيضاً أعمال تركيب وتشغيل أجهزة السكانر الحديثة، التي تم البدء بتزويد صالات الوصول بها، بهدف تعزيز كفاءة الإجراءات، وتسريع عمليات التفتيش والمعاينة.

وبينت الهيئة أن الجولة شملت المستودعات المخصصة لاستيراد وتصدير البضائع، حيث تم الوقوف على آلية سير العمل والإجراءات المتبعة في معالجة الشحنات والبضائع الواردة والصادرة، بما يضمن انسيابية الحركة التجارية، ورفع مستوى الأداء التشغيلي.

وأكد البراد، خلال الجولة، أهمية الاستمرار في تطوير الخدمات الجمركية المقدمة للمسافرين والتجار، وتبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، مع الالتزام الكامل بالضوابط القانونية والرقابية، داعياً كوادر مديرية جمارك مطار دمشق الدولي لبذل المزيد من الجهود للحفاظ على جودة الخدمة، وتعزيز جاهزية المطار بما يواكب حركة النقل الجوي المتنامية.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري ذكرت في السادس من الشهر الجاري أن عدد المسافرين عبر مطار دمشق الدولي بلغ 148305 مسافرين، حيث‏ وصل عدد القادمين إلى 83357 مسافراً، وعدد المغادرين بلغ 64948 مسافراً، في حين بلغ عدد الرحلات الجوية 1532 رحلة، بينما وصل عدد شركات الطيران العاملة إلى 13 شركة.