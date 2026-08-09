عمليات تخصصية وخبرات عالمية لتطوير خدمات طب العيون في مشفى النور بريف إدلب

إدلب-سانا



أجرى رئيس جمعية “سامز” والاختصاصي في جراحة العيون والشبكية الدكتور عارف الرفاعي اليوم الأحد، عدداً من العمليات التخصصية في شبكية العين، ومعاينة عشرات المرضى في مشفى النور لأمراض العيون وجراحاتها في بلدة بابسقا بريف إدلب الشمالي، ضمن مبادرة تهدف إلى دعم وتطوير خدمات طب وجراحة العيون في المحافظة.

خدمات جراحية متخصصة بتكاليف رمزية

وأوضح الرفاعي في تصريح لمراسل سانا أنه تم فحص نحو 50 مريضاً، بينهم حالات تحتاج إلى جراحات، منها انفصال الشبكية وإصابات بأجسام غريبة ونزوف ناجمة عن السكري.

وأشار إلى أن الزيارة تهدف إلى نقل الخبرات الطبية المتخصصة وتوفير جراحات نوعية للمرضى، ولا سيما في الحالات التي تتطلب تجهيزات وكوادر متخصصة.



ولفت الرفاعي إلى أن المشفى يقدم خدمات ضمن نطاق العمل الخيري، ما يجعل التكلفة التي يدفعها المريض رمزية ومخفضة جداً مقارنة بالقطاع الخاص.

وأكد استمرار المشفى بتقديم خدماته منذ أكثر من عام، ويضم كوادر من الأطباء المقيمين المتدربين، إضافة إلى الخبرات الموجودة من الأطباء القدامى.

خبرات عالمية لرفع كفاءة كوادر طب العيون

من جانبه أكد الاختصاصي بأمراض العين وجراحتها الدكتور مفلح الفياض أنه تم اليوم تجهيز خمسة مرضى لإجراء عمليات معقدة، فيما يجري شهرياً تجميع الحالات الصعبة لإجراء الجراحة على يد بعثات طبية قادمة من الولايات المتحدة، لافتاً إلى تركيز المشفى على اختصاص جراحة الشبكية نظراً لارتفاع تكلفته.



ونوه الفياض بأهمية استضافة أطباء من ذوي الخبرة العالمية في مشفى النور، لما يسهم به في رفع كفاءة الفريق الطبي المحلي وتدريبه على أحدث تقنيات جراحة العيون، إضافة إلى ضرورة هذه المبادرات في سد النقص بالاختصاصات النادرة في المنطقة.



ويُعدّ مشفى النور في بابسقا أحد المراكز التخصصية الرئيسية لطب العيون في شمال غرب سوريا، ويستقبل مئات الحالات شهرياً من مختلف مناطق إدلب وريفها، بينما تأتي زيارة الطبيب الرفاعي القادم من الولايات المتحدة في إطار سلسلة مبادرات تنفذها منظمات طبية بالتعاون مع الكوادر المحلية، بهدف تطوير الخدمات الصحية التخصصية، وتقليل الحاجة لتحويل المرضى إلى خارج المنطقة.



يشار إلى أن “سامز” منظمة طبية إنسانية غير ربحية، تأسست عام 1998 على يد أطباء سوريين أمريكيين ملتزمين بتقديم الخدمات الطبية والإنسانية للمحتاجين، وتعمل على تقديم الرعاية الصحية والتعليم الطبي في سوريا والدول المجاورة، وتهدف إلى دعم المجتمعات المتضررة من الأزمات الإنسانية.