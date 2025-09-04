وفد من “الفاو” يناقش في حماة تطوير مشاريع زراعية حيوية

حماة-سانا

تفقد وفد من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) مركز الأعضاء الحيوية التابع لمديرية زراعة حماة، في إطار جولة ميدانية هدفت إلى الاطلاع على واقع القطاع الزراعي في المحافظة.

وعقد الوفد اجتماعاً في مبنى المحافظة بحضور نائب المحافظ محمد جهاد طعمة، ومعاون المحافظ لشؤون الزراعة حسن الحسن، ومدير الزراعة صفوان المضحي، جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المشاريع الحيوية.

وتركز النقاش على إعادة تأهيل مختبر خنفساء النيل، وتحسين إنتاج الفطر ضمن المشاريع الزراعية في المحافظة، إضافة إلى إنشاء وحدات لتصنيع الأغذية، وتنظيم زيارات ميدانية إلى الحقول لمتابعة الأنشطة الزراعية بشكل مباشر.

كما استعرض المجتمعون أبرز التحديات التي تواجه المزارعين، ولا سيما الديون المتراكمة، والمخلفات الحربية المنتشرة في الأراضي الزراعية، مؤكدين ضرورة إزالتها لضمان سلامة الفلاحين وزيادة الإنتاجية.

وأكد مدير زراعة حماة في تصريح لمراسل سانا أن القطاع الزراعي يمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي ويسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن اللقاء يأتي ضمن الجهود المستمرة لإحياء هذا القطاع الحيوي الذي يشكل مصدر رزق لآلاف العائلات في المحافظة.