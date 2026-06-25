المباشرة بتزفيت شارع القوتلي في أعزاز بريف حلب لتحسين حركة المرور والخدمات

حلب-سانا

باشر مجلس مدينة أعزاز في ريف حلب الشمالي اليوم الخميس، أعمال تزفيت شارع القوتلي (شارع السوق)، ضمن خطة شاملة لتأهيل شبكة الطرق ورفع مستوى البنية التحتية في المدينة، بما يسهم في تسهيل حركة المرور، وتحسين الخدمات المقدمة للسكان.

وتضمنت الأعمال إزالة الطبقات المتضررة من الحجر البازلتي، وصيانة شبكة الصرف الصحي وإعادة تأهيلها، إضافة إلى تركيب شوايات مطرية جديدة قادرة على استيعاب كميات أكبر من مياه الأمطار.

وأوضح رئيس مجلس مدينة أعزاز المهندس أحمد القرعان أن المشروع يشمل استكمال تأهيل الطريق الرئيسي المؤدي إلى السوق، مبيناً أن الورشات وصلت إلى المراحل النهائية عبر تنفيذ الطبقة الثانية من المجبول الإسفلتي بطول 550 متراً وعرض 6 أمتار.

وأشار إلى أن المجلس يعمل بالتوازي على التحضير لعدد من مشاريع الطرق، منها طريق الصرافين، وثلاثة مشاريع إضافية لتزفيت طرق رئيسية داخل المدينة.

من جهته، أشار المهندس مصطفى سعدو من المكتب الفني في المجلس إلى أن الطريق كان يعاني من تضرر كبير نتيجة غياب الصيانة، وتأثير الظروف الجوية، مؤكداً أن أعمال التعبيد تُنفذ وفق المعايير الفنية المعتمدة لضمان رفع جاهزية الطريق، وتحسين واقعه الخدمي.

وبيّن متعهد المشروع زياد رمضان أن الدراسات الفنية شملت إزالة طبقات الرصف القديمة، ومعالجة الهبوطات قبل إعادة تأهيل الطريق وتجهيزه لتنفيذ القميص الإسفلتي وفق المواصفات المطلوبة.

وتأتي هذه الأعمال بعد استكمال مراحل التحضير الفني للمشروع، بهدف تحسين شبكة الطرق داخل المدينة، وتعزيز السلامة المرورية وتسهيل حركة تنقل المواطنين.

وكانت مديرية الخدمات الفنية في محافظة حلب قد خصصت 50 مليون ليرة سورية لإعادة تأهيل الطريق الواصل بين أعزاز وقرية نيارة، والذي يخدم سبعة تجمعات سكنية ومخيمات، ضمن خطة العام الحالي.