وزيرا الداخلية والتربية يتفقدان امتحانات التعليم الأساسي في المراكز المخصصة لنزلاء السجون

IMG 20260607 120119 089 وزيرا الداخلية والتربية يتفقدان امتحانات التعليم الأساسي في المراكز المخصصة لنزلاء السجون

دمشق-سانا

تفقد وزيرا الداخلية أنس الخطاب،  والتربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو اليوم الأحد، سير امتحانات شهادة التعليم الأساسي في المراكز الامتحانية المخصصة لنزلاء السجون، وذلك في إطار التنسيق المشترك بين الوزارتين لضمان حسن سير العملية الامتحانية وتوفير الظروف المناسبة للمتقدمين.

IMG 20260607 120116 597 وزيرا الداخلية والتربية يتفقدان امتحانات التعليم الأساسي في المراكز المخصصة لنزلاء السجون

واطلع الوزيران خلال الجولة على واقع الامتحانات والإجراءات التنظيمية المعتمدة داخل هذه المراكز، مؤكدين أهمية تأمين بيئة امتحانية ملائمة تتيح للنزلاء أداء امتحاناتهم في أجواء من الهدوء والانضباط، مع الالتزام بالتعليمات الناظمة للعملية الامتحانية، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وبلغ عدد النزلاء المتقدمين لامتحانات شهادة التعليم الأساسي هذا العام 155 نزيلاً، توزعوا على عدة مراكز امتحانية جرى تجهيزها في معظم المحافظات، ضمن خطة عمل مشتركة بين وزارتي التربية والتعليم والداخلية لتأمين مستلزمات العملية الامتحانية ومتابعة تنفيذها وفق الأصول المعتمدة.

ويأتي تخصيص هذه المراكز في سياق الجهود الرامية إلى ضمان استمرارية المسيرة التعليمية للنزلاء، وتعزيز برامج التأهيل وإعادة الاندماج المجتمعي، انطلاقاً من اعتبار التعليم حقاً أساسياً يسهم في بناء فرص جديدة للمستفيدين منه وفق المعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

يُذكر أن امتحانات شهادة التعليم الأساسي بدأت في الرابع من حزيران الجاري، وتستمر حتى الرابع والعشرين منه.

IMG 20260607 120121 327 وزيرا الداخلية والتربية يتفقدان امتحانات التعليم الأساسي في المراكز المخصصة لنزلاء السجون
IMG 20260607 120123 726 وزيرا الداخلية والتربية يتفقدان امتحانات التعليم الأساسي في المراكز المخصصة لنزلاء السجون
IMG 20260607 120125 901 وزيرا الداخلية والتربية يتفقدان امتحانات التعليم الأساسي في المراكز المخصصة لنزلاء السجون
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