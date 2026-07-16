التربية تستعد لإطلاق مبادرة “الثلاثاء العلمي” لتعزيز الوعي الصحي في ‏المدارس

دمشق-سانا

تستعد وزارة التربية والتعليم السورية لإطلاق مبادرة “الثلاثاء العلمي”، اعتباراً ‏من 21 تموز الجاري، بهدف تعزيز الصحة العامة في المدارس، ونشر ‏الوعي الصحي بين الطلاب وأولياء الأمور، من خلال تنفيذ برامج التوعية ‏الصحية في مراكز الصحة المدرسية في يوم الثلاثاء من كل أسبوع.‏

وفي تصريح لـ سانا بينت مديرة الصحة المدرسية وطب الفم في الوزارة ‏الدكتورة ميسون دشاش أن المبادرة تتضمن خطة توعوية صحية تنشر عبر ‏منصات مديريات التربية والتعليم في المحافظات، بما يضمن إيصال الرسائل ‏الصحية إلى أكبر شريحة ممكنة من الطلبة وأولياء الأمور.‏

رفع مستوى الوعي الصحي ‏

وأشارت دشاش إلى أن المبادرة تسهم بتعزيز الثقافة الصحية والوقاية من ‏الأمراض، وترسيخ السلوكيات الصحية السليمة، ودعم صحة الطلاب، ورفع ‏مستوى الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع المدرسي، مبينة أن الكوادر الطبية ‏العاملة في مراكز الصحة المدرسية ستتولى تنفيذ الجانب التوعوي، من خلال ‏تقديم الإرشادات الصحية والإجابة عن استفسارات الطلاب وأولياء الأمور.‏

ولفتت دشاش إلى أن المبادرة تندرج ضمن برامج التوعية المستمرة التي ‏تنفذها الوزارة لتعزيز الشراكة بين المدرسة والأسرة في دعم صحة الطلاب، ‏وتعزيز مفاهيم الوقاية والتثقيف الصحي.‏

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وتعمل مديرية الصحة المدرسية وطب الفم في وزارة التربية والتعليم على دعم ‏سلامة البيئة التعليمية من خلال تقديم خدمات صحية ووقائية مجانية للطلاب ‏والكوادر التربوية، وتعزيز الصحة النفسية والإنجابية، إضافة إلى دعم برامج ‏التغذية المدرسية وتوفير رعاية فموية وسنية متكاملة.‏