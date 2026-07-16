التربية تستعد لإطلاق مبادرة “الثلاثاء العلمي” لتعزيز الوعي الصحي في ‏المدارس

دمشق-سانا
تستعد وزارة التربية والتعليم السورية لإطلاق مبادرة “الثلاثاء العلمي”، اعتباراً من 21 تموز الجاري، بهدف تعزيز الصحة العامة في المدارس، ونشر الوعي الصحي بين الطلاب وأولياء الأمور، من خلال تنفيذ برامج التوعية الصحية في مراكز الصحة المدرسية في يوم الثلاثاء من كل أسبوع.
وفي تصريح لـ سانا بينت مديرة الصحة المدرسية وطب الفم في الوزارة الدكتورة ميسون دشاش أن المبادرة تتضمن خطة توعوية صحية تنشر عبر منصات مديريات التربية والتعليم في المحافظات، بما يضمن إيصال الرسائل الصحية إلى أكبر شريحة ممكنة من الطلبة وأولياء الأمور.
رفع مستوى الوعي الصحي
وأشارت دشاش إلى أن المبادرة تسهم بتعزيز الثقافة الصحية والوقاية من الأمراض، وترسيخ السلوكيات الصحية السليمة، ودعم صحة الطلاب، ورفع مستوى الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع المدرسي، مبينة أن الكوادر الطبية العاملة في مراكز الصحة المدرسية ستتولى تنفيذ الجانب التوعوي، من خلال تقديم الإرشادات الصحية والإجابة عن استفسارات الطلاب وأولياء الأمور.
ولفتت دشاش إلى أن المبادرة تندرج ضمن برامج التوعية المستمرة التي تنفذها الوزارة لتعزيز الشراكة بين المدرسة والأسرة في دعم صحة الطلاب، وتعزيز مفاهيم الوقاية والتثقيف الصحي.
وتعمل مديرية الصحة المدرسية وطب الفم في وزارة التربية والتعليم على دعم سلامة البيئة التعليمية من خلال تقديم خدمات صحية ووقائية مجانية للطلاب والكوادر التربوية، وتعزيز الصحة النفسية والإنجابية، إضافة إلى دعم برامج التغذية المدرسية وتوفير رعاية فموية وسنية متكاملة.